Przed nami Pastelowe Walentynki w muzeum

Organizatorzy zapraszają w piątek, 14 lutego, o godzinie 17:00 do Muzeum w Pałacu Schoena na Pastelowe Walentynki.

Walentynki w innej odsłonie

Czasami najpiękniejszą miłością jest ta, którą dzielimy z przyjaciółką! Dlatego w tym roku organizatorzy zapraszają na Walentynki w zupełnie innej odsłonie – dedykowane wyjątkowej więzi przyjaźni. Odbędą się m.in. warsztaty rysowania pastelami, które poprowadzi utalentowana Magdalena Sobań-Wnukowska. Będzie to nie tylko okazja, by nauczyć się nowych technik artystycznych, ale także, by wspólnie stworzyć coś pięknego i spędzić czas w ciepłej, kreatywnej atmosferze. A może też nawiązać nowe przyjaźnie? W ten lutowy wieczór dodatkowo rozgrzeje nas aromatyczna zimowa herbata oraz pachnące, świeże ciasteczka.

Bilety w cenie 30 zł do zakupu przez formularz dostępny na stronie muzeum.