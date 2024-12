Planując bezpieczny wyjazd na Sylwestra, pamiętaj o kilku ważnych zasadach!

Okres sylwestrowo-noworoczny spowoduje, że część z nas wyjedzie z domu, by spędzić go na różnych zabawach. Dlatego, aby czas ten pozostawił po sobie wyłącznie dobre wspomnienia, musimy dobrze się do tego przygotować. Począwszy od właściwego zabezpieczenia mieszkania i poprzez podróż, aż do miejsca, które wybór również powinien być głęboko przemyślany.

Podczas codziennej służby policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, patrolując ulice miast i miejscowości oraz czuwając nad bezpieczeństwem podróżujących po naszych drogach.

Opuszczając mieszkanie:

zamknijmy dokładnie okna i drzwi na wszystkie zamki, opuśćmy rolety antywłamaniowe oraz włączmy, jeśli tylko go posiadamy, system alarmowy;

pamiętajmy, że najbezpieczniejszym miejscem na posiadaną gotówkę i kosztowności jest skrytka i konto bankowe lub w ostateczności dobrze zabezpieczony sejf;

najlepszym zabezpieczeniem nadal pozostaje zaufany sąsiad, który podczas naszej nieobecności będzie „miał oko” na nasze mieszkanie i wszystkie podejrzane osoby, które pojawiają się w pobliżu, od czasu do czasu otworzy na chwilę okno, włączy światło, zabierze ze skrzynki pocztowej korespondencję i ulotki z wycieraczki stwarzając pozory, że w mieszkaniu ktoś przebywa;

planując wyjazd, nie informujmy o tym wszystkich, zamieszczając wpisy czy zdjęcia na portalach społecznościowych. Pamiętajmy, że to może ułatwić zadanie przestępcy, chcącemu pozbawić nas dorobku całego życia.

W drodze:

zadbaj o dobry stan techniczny pojazdu, a przede wszystkim o jego najistotniejsze dla bezpieczeństwa elementy, jak: hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie światła, oświetlenie i opony;

zaplanuj podróż, uwzględniając prognozę pogody i większe natężenie ruchu na drogach;

zapewnij sobie komfort jazdy i odpowiednio dużo czasu na dojazd na miejsce. Pamiętajmy, że nie można przewidzieć wszystkich zdarzeń na drodze;

wypocznij przed podróżą i bądź pewny, że jesteś trzeźwy. Rób przerwy w trakcie jazdy.

nie korzystaj z telefonu, jeśli nie masz zestawu głośnomówiącego.

Wybierając miejsce odpoczynku:

starajmy się korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów, znanych i pewnych biur podróży lub portali skupiających sprawdzonych ogłoszeniodawców;

atrakcyjne hotele czy pensjonaty kuszące znakomitą lokalizacją, wysokim standardem i jednocześnie niską ceną, mogą okazać się obiektami, które tylko wykorzystali w swoich nieuczciwych ogłoszeniach oszuści;

nie działajmy pod presją czasu, którą wykorzystują przestępcy;

znajdując interesująca ofertę, postarajmy się odnaleźć samodzielnie stronę obiektu w internecie i kontakt do właściciela;

właściciel obiektu, który zauważy, że zdjęcia lub inne dane jego pensjonatu, domku, apartamentu zostały skopiowane i wykorzystane przez kogoś obcego, powinien natychmiast zainterweniować u administratora strony i złożyć stosowne zawiadomienie na Policji. Działania oszustów mogą bowiem narazić na szwank wypracowaną przez niego, często przez lata, renomę obiektu.

Stosując się do przedstawionych rad, możemy zminimalizować niebezpieczeństwa związane z wyjazdami na sylwestrowe pobyty poza domem. Wszystko po to, aby noworoczny wypoczynek pozostawił po sobie wyłącznie miłe wspomnienia.