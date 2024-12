Sylwestrowe udogodnienia w komunikacji miejskiej

W sylwestrowe popołudnie, wieczór i noc podróżowanie komunikacją miejską będzie ułatwione. Od godziny 16:00 przejazdy będą bezpłatne, a dodatkowe połączenia tramwajowe oraz zmiany w ruchu autobusów umożliwią dogodne dojazdy i powroty z imprez, w tym na tę największą w regionie, która odbędzie się na Stadionie Śląskim.

Sylwester: Dodatkowe kursy i bezpłatne przejazdy

– Serdecznie zapraszam do spędzenia tego Sylwestra z nami, przede wszystkim na Stadionie Śląskim, ale również przed telewizorami – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

– To niepowtarzalna okazja, by pożegnać stary rok i powitać nowy w wyjątkowej atmosferze, przy dobrej muzyce i wspólnej zabawie. Stadion Śląski ponownie stanie się miejscem wyjątkowego muzycznego wydarzenia, które na długo zapadnie w pamięć. Jesteśmy dumni, że takie wydarzenie zdarzają się właśnie tutaj. Sylwester z Dwójką to nie tylko wielkie święto muzyki, ale także doskonała promocja naszego regionu – dodaje przewodniczący Kazimierz Karolczak.

– Nasi pasażerowie, podobnie jak w latach poprzednich, będą mogli skorzystać z naszej specjalnej, sylwestrowej oferty. Dzięki dodatkowym połączeniom będzie można zarówno dojechać na Stadion Śląski, jak i z niego wrócić – zapowiada dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.

– Zachęcamy do pozostawienia aut i wybór tramwaju albo autobusu. Każdy, kto taką decyzję podejmie, nie będzie musiał martwić się o miejsce parkingowe oraz czy o północy może pozwolić sobie na wzniesienie toastu – dodaje Małgorzata Gutowska.

Udogodnienia tramwajowe

W związku z odbywającym się Sylwestrem z Dwójką na Stadionie Śląskim, Zarząd Transportu Metropolitalnego w porozumieniu z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przygotował specjalną ofertę komunikacji miejskiej. Dodatkowo kursujące tramwaje ułatwią nocne przejazdy pomiędzy Stadionem Śląskim a Bytomiem, Rudą Śląską, Sosnowcem, Świętochłowicami, dzielnicą Batory i centrum w Chorzowie oraz centrum Katowic i centrami przesiadkowymi w Brynowie i Zawodziu.

Przed rozpoczęciem imprezy, czyli od ok. godz. 17:30 do ok. godz. 20:00 oraz po jej zakończeniu, czyli w godzinach 0:00 – 2:00 tramwaje każdej z linii 0, 6, 11, 15 i 19 będą kursować co kilka lub kilkanaście minut. Dzięki tak licznym połączeniom z nocnych dojazdów i powrotów komunikacją miejską będzie mogło skorzystać tysiące osób.

Udogodnienia autobusowe

Dodatkowo, ZTM wprowadzi udogodnienia na liniach autobusowych. Na sześciu liniach metropolitalnych (M1, M2, M3, M4, M10 i M101), trzech regularnych (138, 190 i 674) oraz ośmiu nocnych (1N, 7N, 130N, 297N, 657N, 672N, 840N, 905N) realizowane będą dodatkowe kursy lub skierowane na te linie zostaną większe niż zwykle pojazdy. Z tej oferty będą mogli skorzystać m.in. imprezowicze z Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic Tarnowskich Gór, Tychów i Zabrza.

Bezpłatne przejazdy

Poza dodatkowymi połączeniami oraz kursowaniem większych niż zwykle pojazdów, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, z myślą o uczestnikach wydarzenia „Sylwester z Dwójką”, zdecydowała o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów w sylwestrową noc. Z tego udogodnienia będzie można skorzystać od godziny 16:00 31 grudnia 2024 r. do godziny 4:00 1 stycznia 2025 r. Na stronie internetowej transportgzm.pl dostępny będzie kupon. Wystarczy go pobrać w formie cyfrowej.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w Sylwestra są już dostępne na stronie internetowej ZTM i Transport GZM. Można je znaleźć w zakładce Komunikaty.