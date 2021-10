Piękna, filmowa jesień w kinach Helios!

Nadchodzą gorące premierowe tytuły, rozgrzewające emocje wszystkich widzów, którzy z wypiekami na twarzach zasiądą na fotelach kin Helios – taką prognozę na najbliższe dni można uznać za pewną wróżbę! Ciśnienie także przez cały czas utrzymywać się będzie na wysokim poziomie. Czy nadejdzie moment ochłodzenia? Z pewnością nie w heliosowych salach kinowych!

Kino Helios - Sosnowiec

"Nie czas umierać"

Kto zadba lepiej o sprzyjający klimat w nadchodzący piątkowy wieczór niż agent Jej Królewskiej Mości? W najnowszej produkcji z tej słynnej serii, zatytułowanej „Nie czas umierać”, James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Sielanka jednak nie trwa długo, ponieważ stary przyjaciel agenta, Felix Leiter z CIA, zwraca się do niego z prośbą o pomoc w pewnej misji. Uratowanie porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej złożoną akcją, niż mogłaby się wydawać na wstępie. Naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią...

Nocny Maraton Bonda

Na miłośników kina akcji, dla których pojedynczy seans z Bondem w roli głównej to za mało, 1 października, na godzinę przed północą, czeka Nocny Maraton Bonda – oprócz premierowego obrazu „Nie czas umierać” widzowie zobaczą również „Skyfall” i „Spectre”, a w każdej z produkcji docenią rewelacyjną grę Daniela Craiga!

"Rodzinka rządzi"

Emocje nie opadną, zaś zyskają temperaturę wrzenia podczas zerkania na rozbawione dzieci uczestniczące w piątkowej premierze filmu „Rodzinka rządzi” – doskonałej kontynuacji obrazu „Dzieciak rządzi”.

"Psi patrol" i "Jak rozmawiać z psem"

Końca wybuchów śmiechu nie będzie widać również w trakcie seansów „Psiego patrolu” (przygód zabawnych psiaków i chłopca, ratujących z tarapatów każdego, kto tylko tego potrzebuje), a produkcja „Jak rozmawiać z psem” dostarczy całej rodzinie porcję rewelacyjnych dialogów (między chłopcem a czworonogiem), solidną dawkę humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji!

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"

O dobrą pogodę ducha zadba też polska produkcja „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, film, którego po prostu przegapić nie sposób. Doskonałe kadry, jeszcze lepsza gra aktorska, smaczna oprawa muzyczna i oczywiście historia, którą żyła niegdyś cała Polska. Zdzisław Najmrodzki (w tej roli rewelacyjny Dawid Ogrodnik), gwiazda przestępczego półświatka i legendarny król ucieczek, który blisko 30 razy wymknął się organom ścigania PRL, to zdecydowanie temat na niejeden film!

Jeszcze piękniejszą pogodę zagwarantuje pokaz filmu „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, który odbędzie się w ramach imprezy Kino Kobiet, 6 października o godzinie 18:00, kiedy to ten doskonały obraz zgromadzi na sali kinowej wyłącznie żeńską część publiczności. Projekcji towarzyszyć będą jak zawsze konkursy, niespodzianki i... salwy śmiechu.

"Jeszcze jest czas"

4 października gorąco zrobi się z pewnością za sprawą Kina Konesera i produkcji „Jeszcze jest czas”. Jeszcze jest czas, by kupić bilety, a rozchodzą się naprawdę szybko... Willis, konserwatywny farmer, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać ze swoim synem Johnem i jego rodziną. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice? Czy napięte relacje oraz zderzenie skrajnych światopoglądów pozostawiają cień szansy na normalną komunikację?

"Zabij to i wyjedź z tego miasta"

Pierwsze dni jesieni to również najnowsza odsłona XVIII edycji cyklu Kultura Dostępna i doskonały obraz „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, który na wielkim ekranie zobaczymy już 7 października. Animacja Mariusza Wilczyńskiego doceniona została m.in. czterema nagrodami Orzeł! Smaku całości dodają głosy, które usłyszymy w produkcji, a wśród nich te należące do Andrzeja Wajdy, Marka Kondrata, Krystyny Jandy czy Gustawa Holoubka. Bilety na seanse wyświetlane w ramach projektu Kultura Dostępna kosztują niezmiennie tylko 10 zł!'

"Żeby nie było śladów"

Zapowiadane na wstępie ochłodzenie nadejdzie jedynie w wymiarze refleksji i gatunku, bo pod względem mocnych emocji z pewnością zapadnie w pamięć każdego widza... Mowa o tytule „Żeby nie było śladów” – polskim kandydacie do Oscara, dramacie w reżyserii Jana Matuszyńskiego, który po prostu trzeba zobaczyć!

"Teściowie"

Ochłodzenie stosunków, i to dość dosłowne, pojawi się natomiast w polskim obrazie „Teściowie”, w którym przyszła para młoda stanie się... niedoszłą parą młodą, a jednak wesele się odbędzie, pociągając za sobą mnóstwo rodzinnych zderzeń charakterów. Początek października to również doskonały moment na nadrobienie wszelkich kinowych zaległości i obejrzenie „Small world”, traktującym (przewrotnie do tytułu) o rozległym świecie przestępczym, przybliżonym sprawnie widzom przez Patryka Vegę.

Ponoć gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. W kinie Helios mróz nikomu nie zagraża, przynajmniej z racji emocji przez duże E, które gwarantuje gorący repertuar. Jego szczegóły czekają na widzów jak zwykle na stronie www.helios.pl, gdzie już dziś warto zaopatrzyć się w kinowe bilety na nadchodzące premiery. Do zobaczenia!