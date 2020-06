Pamiętają historię Sosnowca, teraz walczą o tytuł Drzewa Roku

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Potężne i malownicze buki walczą z piętnastką konkurentów o tytuł Drzewa Roku. Konkurs, organizowany przez Klub Gaja, wystartował po raz 10. Zwycięzca konkursu co roku reprezentuje Polskę w europejskim Tree of the Year. Głosowanie trwa do końca czerwca.

Smutnych Braci do konkursu Drzewa Roku zgłosił Przemysław Bartos, autor bloga "Przyroda dla Sosnowca".

Pamiętam moment, w którym dowiedziałem się o wynikach oceny zgłoszonych kandydatur. (...) Zdałem sobie sprawę z tego, że po raz kolejny się nie udało. Zacząłem przewijać stronę i czytać opisy finalistów i nagle mnie olśniło. Prawie na samym końcu strony odnalazłem miniaturkę "Smutnych Braci"! To był taki mały moment wzruszenia. Okazało się, że moje działania przestały być tylko i wyłącznie inicjatywami lokalnymi. Jury doceniło mój opis oraz kandydaturę buków, których historia nierozerwalnie związana jest z cmentarzem ewangelickim w Sosnowcu - mówi pomysłodawca.

Skąd nazwa Smutni Bracia? Ta nasunęła się przy oględzinach drzew.

Przeprowadziłem szybką analizę miejsca, w którym rosną, przynależności gatunkowej oraz pokroju... i pomysł pojawił się w mojej głowie - mówi Bartos.

Smutni Bracia to dwa buki zwyczajne w odmianie "Pendula" i mają ok. 190 lat

Mierzą 15 metrów. To potężne i malownicze drzewa, o płaczącej sylwetce oraz gęstym ulistnieniu, stanowią przepiękny element kompozycyjny i historyczny dla miejsca, w którym się znajdują. W cieniu drzew swoje grobowce mają postaci ważne dla historii Sosnowca: Dietlowie i Meyerholdowie.

Historia drzew nierozerwalnie jest związana z cmentarzem ewangelickim, gdzie dumnie rosną. Sosnowiczanie drzewa mogą kojarzyć ze zgodą i kompromisem. W końcu niewiele jest miejsc, a szczególnie cmentarzy, które łączą tyle wyznań.

Co ciekawe, cmentarz ewangelicki w Sosnowcu został założony w 1894 r. Natomiast wiek buków szacuje się na około 186–195 lat. Są prawdziwymi świadkami historii i przemian w Sosnowcu.

Głosowanie na Drzewo Roku trwa od 1 do 30 czerwca, na stronie www.drzeworoku.pl. Można oddać tylko jeden głos przy użyciu jednego adresu e-mail. Organizatorem jest Klub Gaja.