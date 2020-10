Rozpoczynają się nasadzenia 47 tysięcy krzewów i drzew

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace w Parku im. Jana Fusińskiego przy sosnowieckim Egzotarium. Wykonawca zakończył już prace budowlane i przymierza się do wykonywania nasadzeń drzew i roślin.

Prace w parku ruszyły nieco ponad rok temu. Dawny Park im. Fusińskiego zamieni się w Park Bioróżnorodności. Za inwestycję odpowiada czeska firma 4AS, która już się uporała z pracami budowlanymi. Pojawiły się nowe ścieżki z nawierzchni mineralnej, drewniane podesty, oczka wodne i domki dla owadów, ptaków oraz budki dla nietoperzy. Na terenie parku jest również toaleta. Jest też sporo elementów małej architektury, w tym ławek, a całość została ogrodzona. Rewitalizacja obejmie prawie 7 ha, w tym 5,5 ha terenów zielonych.

Teraz wykonawca rozpoczyna etap nasadzeń, który potrwa kilka tygodni.

Rośliny będą pogrupowane i sadzone w geometrycznie wydzielonych kwartałach, przy których znajdzie się informacja o samych roślinach.

– Tym samym stworzymy ścieżki edukacyjne, przy których goście będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat roślin, które właśnie oglądają. Zadbaliśmy o to, by były to rodzime gatunki – mówi Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.