Oszustwo na SMS - pomyśl zanim klikniesz w link

Przed świętami cyberoszuści zbierają swoje żniwo. Przestępcy bazują na tym, że wiele osób w przedświątecznym czasie robi zakupy zdalnie i oczekuje na przyjście paczki. Jeśli dostałeś SMS z prośbą o dopłatę do przesyłki albo internetowy sprzedawca wysyła Ci link do przelewu, który wymaga podania twoich haseł logowania bądź czujny!

Uwaga na fałszywe SMS-y!

Internetowi oszuści podszywają pod firmy kurierskie i na telefony rozsyłają SMS-y z prośbą o dopłatę do przesyłek, przekierowanie lub odbiór przesyłki. Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska, a w wiadomości podany jest także link, pod którym można jej dokonać lub link do przekierowania czy odbioru przesyłki. Link ten przenosi potencjalną ofiarę na stronę łudząco podobną do strony banku bądź operatora płatności, gdzie nieświadoma osoba wprowadza wrażliwe dane dotyczące konta, takie jak login czy hasło. Tym samy umożliwia przestępcom przechwycenie tych danych. Gdy klikamy w podany w wiadomości link i robimy przelew, możemy stracić dużą sumę pieniędzy ze swojego konta i oczywiście o zamówionym towarze też możemy zapomnieć. Telefony zazwyczaj są zabezpieczone gorzej niż komputery osobiste, dlatego bardzo często to one są na celowniku oszustów.

Policja apeluje o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości oraz poświęcenie kilku sekund na jej zweryfikowanie.