Uwaga, tramwajowe zmiany w Katowicach i Zagłębiu!

Na początku przyszłego tygodnia w rozkładach jazdy 13 linii tramwajowych wprowadzone zostaną liczne modyfikacje. W większości przypadków będą one obejmować m.in. zmiany tras. Ze szczegółowymi informacjami powinni zapoznać się z przede wszystkim mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i Katowic, ale także Będzina, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Sosnowca i Świętochłowic.

Zmiany w liniach tramwajowych

We wszystkich przypadkach wprowadzenie zmian na liniach tramwajowych wynika z postępów prac remontowo-modernizacyjnych. O ile w Katowicach dobiegają one końca i przywrócony zostanie stały układ połączeń, o tyle w Dąbrowie Górniczej zakończy się jeden z etapów inwestycji i wdrożona zostanie kolejna modyfikacja w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Wprowadzenie zmian na Śląsku i Zagłębiu zbiega się w czasie – nowe rozkłady jazdy będą obowiązywać od 12 grudnia, czyli od najbliższego poniedziałku.

Najważniejszą informacją dla mieszkańców Bytomia, Chorzowa, Katowic i Świętochłowic jest ponowne uruchomienie kursowania tramwajów na liniach 0, 23 i 43 oraz przywrócenie rozkładów jazdy i wcześniejszych tras na czterech innych liniach: 6 na trasie Katowice Brynów - Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Batory Zajezdnia, 11 na trasie Katowice Plac Miarki - Chorzów Metalowców, 19 na trasie Katowice Plac Wolności - Bytom Plac Sikorskiego i 20 na trasie Chorzów Rynek - Katowice Załęże Pośpiecha. Dzięki odtworzeniu poprzedniego układu połączeń zawieszona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-6.

Z kolei dla pasażerów z Zagłębia najważniejszą informacją jest skierowanie linii tramwajowych 21 i 22 (jadących od Sosnowca i Czeladzi) do przystanku Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy. Oznacza to przywrócenie tych linii na część ich stałej trasy, zamiast ich tymczasowego kursowania do będzińskiego Osiedla Zamkowego. Jednocześnie na trasie Będzin Osiedle Zamkowe Pętla – Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy ponownie uruchomiona zostanie linia 28, która przejmie zadania tymczasowej linii 51. Dzięki takiemu układowi połączeń trasa zastępczej komunikacji autobusowej T-21 ulegnie nieznacznemu skróceniu. Będzie ona biec od strony Huty Katowice do dąbrowskiego urzędu pracy, a nie tak jak dotychczas do przystanku Koszelew.

Szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanych zmian w ruchu tramwajowym dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce Aktualności – Komunikaty. Organizator transportu w tym miejscu opublikował również graficzny schemat połączeń tramwajowych. Zainteresowani mogą dzwonić na czynną przez całą dobę i bezpłatną infolinię (800 16 30 30).