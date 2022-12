Napadli na kobietę i ukradli jej samochód. Sprawcy grozili jej pistoletem!

Sosnowieccy kryminalni ustalili i zatrzymali sprawców napadu na mieszkankę Sosnowca, do którego doszło na jednym z parkingów w centrum miasta. Agresorzy sterroryzowali kobietę pistoletem i zabrali jej auto.

Napad z bronią w Sosnowcu

Do zdarzenia doszło 23 listopada. Na kobietę, próbującą odjechać swoim samochodem z jednego z parkingów w centrum miasta, napadło dwóch mężczyzn. Sprawcy sterroryzowali ją pistoletem i zażądali, żeby wysiadła z samochodu. Przerażona kobieta spełniła ich żądania i opuściła auto. Mężczyźni wsiedli do niego i odjechali.

Powiadomieni o napadzie policjanci ruszyli na poszukiwania sprawców. Już następnego dnia odnaleziono skradziony samochód. Po kilku kolejnych dniach policjanci ustalili, kim byli napastnicy. Okazało się, że to dwóch 34-letnich mieszkańców Sosnowca. Obaj zostali zatrzymani i doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozić im może teraz do 12 lat więzienia. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.