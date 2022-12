"Kwadrans twarzą w twarz". Talk show Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

"Kwadrans twarzą w twarz" to pierwszy zagłębiowski talk show! Projekt ma na celu przedstawienie sylwetek naszych lokalnych, "kulturalnych” bohaterów – osób, które poprzez swoje projekty i sukcesy pokazują, że Sosnowiec to miasto nietuzinkowych osobowości, utalentowanych ludzi, pozytywnie zakręconych artystów.

Wszystkie odcinki będą publikowane właśnie tam, a także na Facebooku Biblioteki oraz – w wersji audio - w popularnych serwisach podcastowych.

Autorki projektu, Alicja Ludwichowska i Klaudia Pluta - która jest równocześnie gospodarzem każdego z odcinków - zaplanowały na początek serię wywiadów z ludźmi ze świata kultury pochodzącymi z Sosnowca. Ich goście, niezależnie od dziedziny w jakiej się specjalizują, będą osobami, które zdobywają szczyty swoich możliwości, a wręcz przekraczają swe granice, nie boją się wyzwań, są kreatywni, czasem wręcz szaleni w realizowaniu swoich wizji. Łączy ich na pewno jedno – pasja i zaangażowanie w to, co robią.

Gościem drugiego odcinka został Bartłomiej „Poldek” Salamon. Klawiszowiec, współzałożyciel synth popowego zespołu Sexy Suicide, którego znakiem rozpoznawczym jest łączenie smutnych, romantycznych melodii spod znaku New Romantic i Italo Disco, z alternatywnymi i eksperymentalnymi elektronicznymi brzmieniami, charakterystycznymi dla niemieckich industrialnych zespołów lat osiemdziesiątych. Postać Poldka co poniektórzy mogą kojarzyć z głównej roli w teledysku Skankana „Stado muszek” lub z występów w programie Must Be The Music. Artysta opowiada m.in. o genezie nazwy zespołu, o występie na Off Festiwalu. Z wywiadu dowiecie się też dlaczego ostatnia płyta jest hołdem dla Sosnowca.