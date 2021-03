Nowa wystawa w Mediatece: Szczęśliwe chwile to motyle. Wstęp wolny!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

U progu wiosny zapraszamy do zwiedzania wystawy zatytułowanej „Szczęśliwe chwile to motyle...” w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu). Wystawa będzie prezentowana w dniach od 1 marca do 10 kwietnia 2021 r. w godzinach otwarcia placówki. Wstęp wolny.

Po śnieżnej i mroźnej zimie, w oczekiwaniu na ciepłe, słoneczne dni, możemy spojrzeć na kolorowy świat motyli, które są jednym ze zwiastunów tego pięknego czasu zwanego wiosną.

Wystawę wzbogacają „skrzydlate słowa”, cytaty z literatury: poezji i prozy, a także tekstów piosenek. William Shakespeare, Haruki Murakami, Elif Shafak i inni mają nam coś do powiedzenia na temat motyli... Przy okazji zachęcamy zatem do lektury książek, z których te cytaty zaczerpnięto - wszystkie pozycje są dostępne w zbiorach Zagłębiowskiej Mediateki. Zapraszamy.