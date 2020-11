"Moje fascynacje" – wystawa fotografii Tadeusza Łazarza

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zagłębiowska Mediateka zaprasza, tym razem wirtualnie, na wernisaż wystawy fotografii autorstwa Tadeusza Łazarza "Moje fascynacje".

Wystawa będzie prezentowana w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w dn. 23.11-31.12.2020.

Wstęp "na żywo" uzależniony będzie od obowiązującego reżimu sanitarnego związanego z pandemią COViD-19.

Tadeusz Łazarz to człowiek, dla którego fotografia jest wielką pasją. Poświęca jej każdą wolną chwilę. Artysta twierdzi, iż fotografia otworzyła przed nim nowe obszary dla wyobraźni i spowodowała, że ciągle szuka nowych ścieżek dla wyrażenia własnego spojrzenia na otaczającą go rzeczywistość. Łazarz skupia się nad szukaniem tego, co jest niewidoczne dla innych, nad znalezieniem odpowiedniego klimatu, nad utrwalaniem tego, co jest ulotne, co przemija.

Czynnie uczestniczy w działaniach Chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz organizowanych w ramach jej działalności plenerach i wystawach. Jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych oraz siedmiu indywidualnych. Utworzona ze zdjęć prezentowanych na wystawie diaporama zdobyła nagrodę Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK "Byłem widziałem zdobyłem".

W sosnowieckiej Bibliotece gości już po raz drugi

Wystawa "Moje fascynacje" to zbiór fotografii ukazujący z bliska otaczające nas piękno przyrody. Oglądając kolejne kadry widzimy dokładnie fascynacje artysty otaczającym go światem fauny i flory. Nie są to jednak zwykłe fotografie, ma się wrażenie, że Tadeusz Łazarz w kadrze obiektywu zatrzymuje nie tylko obrazy, widoki, ulotne chwile, ale także emocje i uczucia. Prezentowane zdjęcia są obrazem naszej codzienności, scen, które dzieją się obok nas, jednak, których piękna nie dostrzegamy. Autor pokazuje, że czasem naprawdę warto zatrzymać się, spojrzeć dłużej, szczerzej, inaczej. Nagrodą są piękne tekstury w otaczającej nas naturze, niesamowite struktury wody, iskrzące bliki światła, drobiazgi, niezauważalne na pierwszy rzut oka. Zaskakującym jest, że wszystko co pokazuje artysta stworzyła natura, a on sam praktycznie nie ingeruje komputerowo w swoje dzieła.

