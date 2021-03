Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego - podsumowanie akcji

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W piątek na ulicach Sosnowca policjanci w Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania NURD. To skrót od nazwy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którym to mianem określa się pieszych i rowerzystów. Działania prowadzone są w całym kraju, jednak sosnowieccy policjanci dodatkowo kontrolowali prędkość w rejonach przejść dla pieszych i rozdawali napotkanym pieszym odblaski.

W ostatnim czasie na terenie całej aglomeracji doszło do wielu, nieraz tragicznych w skutkach wypadków z udziałem pieszych. Dodatkowo nadal nieprzyjazna aura panująca za oknem, a szczególnie często ograniczona widoczność, zwiększa ryzyko zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń. Przez cały piątek policjanci sosnowieckiej drogówki, podczas działań NURD, zwracali baczną uwagę na pieszych, rowerzystów, ale również na kierowców - na to jak zachowują się w tych newralgicznych momentach interakcji pieszy - pojazd. Mundurowi kontrolowali m.in. prędkość, z jaką poruszają się samochody w rejonach przejść dla pieszych. Niestety ujawniono szereg wykroczeń popełnianych zarówno przez kierujących jak i pieszych. Łącznie ujawniono 145 wykroczeń. 125 z nich dopuścili się kierujący, 15 - piesi. W działaniach wzięło udział łącznie 28 policjantów. Napotkanym pieszym mundurowi wręczali także odblaski i namawiali do ich używania nawet w mieście.