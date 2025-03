Narkotyki i dopalacze zabijają! Jak rozpoznać, że ktoś bliski sięgnął po narkotyki?

Narkotyki i dopalacze stały się łatwo dostępne w wielu miejscach i stanowią realne niebezpieczeństwo zagrażające i dzieciom, i dorosłym. Warto zatem nauczyć się rozpoznawać sygnały, wskazujące na zażywanie środków odurzających.

Policjanci podają podstawowe informacje dotyczące tego, jak zapobiegać uzależnieniom i jak rozpoznać, że bliska nam osoba sięgnęła po narkotyki, a także co zrobić w takiej sytuacji.

Sygnały ostrzegawcze, czyli na co należy zwrócić uwagę:

nagłe zmiany nawyków;

łamanie ustalonych zasad, napady agresji i złości;

zmiany nastroju i aktywności (często naprzemiennie zmęczenie z euforią);

problemy w szkole np. pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami;

izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów;

częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza;

nadmierny apetyt lub brak apetytu;

nagła zmiana grona dawnych przyjaciół na innych;

niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też noce poza domem;

kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu, trudno wytłumaczalny przypływ gotówki;

tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia;

nowy styl ubierania się, zmiana fryzury, koloru włosów, kolczyki, tatuaże, ostry makijaż itp.;

zmiany w wyglądzie i stanie zdrowia: blada, ziemista, zmieniona cera, przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, niewyraźna mowa, krwawienie z nosa, spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, wymioty, zaparcia lub rozwolnienia, depresja i problemy natury psychicznej, bóle różnych części ciała, zaburzenia pamięci, brak koncentracji, ślady na skórze po ukłuciach;

brak zainteresowania własnym wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny;

pojawienie się przyborów mogących świadczyć o kontakcie z narkotykami tj: fajki, bibułki papierosowe, foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryształkami lub suszem, białe lub kolorowe pastylki, igły, strzykawki (nie wszystkie z wymienionych objawów muszą się pojawić łącznie) - im głębsze uzależnienie, tym objawy choroby są bardziej widoczne, ponieważ wymykają się spod kontroli uzależnionego.

Pamiętajmy też, że narkotyki pochodzenia naturalnego lub syntetyczne, przybierają bardzo różne postacie:

proszki (najczęściej zabezpieczone przed wilgocią);

wysuszone i rozdrobnione części roślin;

małe grzybki;

płyny o różnym kolorze i najczęściej "chemicznym", ostrym zapachu np. w strzykawkach, małych buteleczkach i fiolkach;

kawałki plastycznej masy o ziołowym aromacie;

tabletki i kapsułki różnej wielkości, koloru i gramatury;

małe znaczki i papierki często z nadrukami;

żelki o różnych wymiarach;

nasiona i niewielkie owoce.

Gdy dziecko sięgnie po narkotyki nie możesz:

wpadać w panikę;

przeprowadzać rozmów z dzieckiem, kiedy jest ono pod wpływem środka odurzającego;

udawać, że to nie prawda i bezgranicznie ufać ani wierzyć zapewnieniom dziecka, że ma kontrolę nad narkotykami, że samo sobie poradzi z tym problemem;

usprawiedliwiać dziecka i spłacać jego długów;

szukać winy w sobie lub w tzw. złym towarzystwie.

Wtedy trzeba:

działać i nie liczyć na to, że problem sam się rozwiąże;

spokojnie porozmawiać z dzieckiem i je wysłuchać;

zastanowić się, dlaczego sięga po narkotyki i pomyśleć jak to można zmienić;

szukać pomocy u specjalistów;

stosować zasadę "ograniczonego zaufania" starać się zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko.

Nowe substancje psychoaktywne zwane potocznie dopalaczami są wyjątkowe niebezpieczne. Mogą występować w każdej postaci: płynu, granulatu, proszku, suszu lub tabletek, czasem sprzedawane są jako imitacja produktu, np. granulat przyspieszający spalanie węgla w piecu, odświeżacz do bidetu czy pochłaniacz wilgoci. Osoby zażywające takie produkty nigdy nie mogą mieć pewności, jaki jest ich skład oraz zawartość, a przez to ich zażywanie może powodować bardzo poważne szkody zdrowotne. Nowe substancje psychoaktywne mogą powodować halucynacje, stany lękowe i agresywne zachowania, ich zażywanie prowadzić może do niewydolności narządów wewnętrznych, przegrzania tkanek i wzrostu ciśnienia krwi, a w konsekwencji nawet do śmierci.

Narkotyki i dopalacze - prawo