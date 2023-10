Nadmierna prędkość: cicha zabójczyni na drogach

Prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Nawet nieznaczne przekroczenie prędkości może doprowadzić do wypadku drogowego, a w ostateczności do istotnych zmian w życiu naszym i innych osób spotkanych w podróży. Konsekwencje takich zdarzeń niejednokrotnie są odczuwane przez całe życie, zarówno przez ofiary wypadków jak i ich sprawców.

Prędkość a bezpieczeństwo na drodze

Ostatnie dni to czas, gdy mamy do czynienia z częstymi zmianami warunków atmosferycznych. Intensywnie świecące słońce czy opady deszczu, sucha czy mokra nawierzchnia jezdni wymagają od nas dostosowania swojego stylu jazdy i prędkości do panujących warunków. Nie bez znaczenia w tym wszystkim ma również natężenie ruchu samochodów, rowerzystów czy pieszych. Wszystkie te elementy, obserwacja drogi i otoczenia, nasza dyspozycja w danym dniu, przestrzeganie obowiązujących przepisów i ograniczeń ma wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich. Im większa prędkość, tym większe prawdopodobieństwo doprowadzenia do wypadku drogowego. Wzrasta długość drogi hamowania naszego pojazdu, jak i odcinek, jaki pokonujemy w ciągu jednej sekundy. Mamy mniej czasu na reakcję, co zwiększa siłę, z jaką uderzamy w przeszkodę. Nadmierna prędkość powoduje, że nasz pojazd może stać się śmiercionośnym narzędziem.

Działania policyjnej Grupy SPEED w zakresie kontroli prędkości

Przypominamy, że na terenie naszego miasta działa policyjna grupa SPEED, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości. Policjanci pełnią służbę z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w wideorejestratory, a także dokonują pomiarów prędkości ręcznymi miernikami z wizualizacją. Kierujący, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi, w tym z zatrzymaniem prawa jazdy.

W trosce o bezpieczeństwo apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza na mokrej, śliskiej nawierzchni.