Wiadukt nad ul. Piłsudskiego zostanie tymczasowo zamknięty

Od 17 lutego 2025 r. przez miesiąc zamknięty będzie ruch samochodowy i tramwajowy pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Piłsudskiego w centrum Sosnowca. Wiadukt będzie przebudowany w ramach trwającej modernizacji torów kolejowych między Będzinami a Sosnowcem. Ruch ma zostać przywrócony w połowie marca, wówczas zamknięty zostanie wiadukt w ciągu ul. Żeromskiego.

Nowy peron powstaje na stacji Sosnowiec Główny, rośnie też przystanek w dzielnicy Środula. Wkrótce roboty na odcinku linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Południowe obejmą ważne wiadukty w centrum Sosnowca. Efektem prac będzie większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawnienie przejazdów pod obiektami. Zadanie jest dofinansowane z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Na modernizowanej trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym po przebudowie obiektów inżynieryjnych. Ważnym obiektem, który już niebawem zostanie objęty pracami, jest wiadukt kolejowy nad ul. Piłsudskiego w Sosnowcu. Konstrukcja z uwagi na zły stan techniczny wymaga kompleksowej przebudowy. Roboty będą realizowane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozpoczęcie prac przy ul. Piłsudskiego planowane jest na 17 lutego 2025 r. i pokrywa się z początkiem ferii zimowych. Droga pod obiektem dla samochodów i tramwajów zostanie zamknięta. Ruch pieszy będzie utrzymany. Pociągi będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy. 17 marca ulica zostanie otwarta, a front robót przeniesie się na wiadukt przy ul. Żeromskiego. Mając na uwadze komfort mieszkańców, zmiany wprowadzamy etapami. Na czas zamknięć ulic będą przygotowane alternatywne trasy dojazdu i zmiany w komunikacji miejskiej.

– Tymczasowe zamknięcie wiaduktu nad ul. Piłsudskiego będzie miało miejsce 17 lutego i potrwa miesiąc. Po tym czasie wznowiony zostanie ruch drogowy (po jednym pasie w każdą stronę) i tramwajowy. Cały czas będzie czynne przejście dla pieszych. Jesteśmy w stanie dochodzić do porozumień, bo dzięki rozmowom z PKP PLK zamknięcie będzie miało miejsce w ferie, a drugie w wakacje, najpewniej na przełomie lipca i sierpnia. Kolejne dwa zamknięcia, które potrwają również po ok. 4 tygodnie to listopad/grudzień 2025 i kwiecień 2026. Uciążliwości na pewno będą. Będziemy się starać je minimalizować i ograniczać. Komunikacja publiczna była, jest i będzie naszym priorytetem. Zachęcamy, by z niego korzystać i w ten sposób usprawniać transport w naszym regionie. Cieszę się, że ta inwestycja jest realizowana. Ta inwestycja była planowana już kilkadziesiąt lat temu. Sosnowiec jest przykładem tego, że coś, co było kiedyś planowane, dziś jest realizowane – chociażby linia tramwajowa nr 15. Zdajemy sobie sprawę, że dalsza rozbudowa dróg i komunikacji indywidualnej jest niemożliwa. Nie ma już możliwości, by poruszać się po miastach tylko i wyłącznie samochodami. Musimy korzystać z komunikacji publicznej i musimy do tego zachęcać – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.