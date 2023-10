Napaść seksualna w Sosnowcu. 59-latek został aresztowany

Sosnowieccy policjanci z komisariatu III zatrzymali 59-latka odpowiadającego za usiłowanie doprowadzenia do innej czynności seksualnej oraz rozbój na 47-letniej kobiecie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Sosnowiecki sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla sprawcy.

Molestowanie seksualne wobec 59-letniej kobiety

Mundurowi z komisariatu III otrzymali niepokojący telefon od jednej z mieszkanek Sosnowca. Z relacji kobiety wynikało, że nieznany jej mężczyzna napadł na nią, po czym zerwał jej z szyi złoty łańcuszek. Na tym jednak nie poprzestał – oprócz tego usiłował doprowadzić ją do wykonania innej czynności seksualnej. Roztrzęsiona 47-latka natychmiast zaalarmowała o tym, co się jej przydarzyło, policjantów i opisała im, jak wyglądał mężczyzna, który ją zaatakował. Mundurowi od razu ruszyli na jego poszukiwania. Niedaleko od miejsca, w którym doszło do zdarzenia, po niespełna godzinie, stróże prawa zatrzymali sprawcę – 59-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Odzyskali również skradziony kobiecie łańcuszek. Szybko okazało się, że mężczyzna był już znany policjantom, a w przeszłości był już karany za podobne przewinienia. 59-latek usłyszał już zarzuty. Sąd Rejonowy w Sosnowcu postanowił o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna spędzi więc najbliższe trzy miesiące w areszcie.