Kradzież perfum i szczoteczek w Sosnowcu. Widziałeś już tego mężczyznę?

Sosnowieccy kryminalni z tutejszego Komisariatu II prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do jakiej doszło w okresie od 18 do 19 września tego roku w jednej z drogerii w centrum Sosnowca. Nieznany jak dotąd sprawca ukradł perfumy i szczoteczki o łącznej wartości ponad 1000 złotych.

Kradzież w sosnowieckiej drogerii

W okresie od 18 do 19 września tego roku, w jednej z drogerii znajdujących się w centrum Sosnowca, doszło do kradzieży. Mężczyzna, którego wizerunek publikujemy, ukradł perfumy oraz szczoteczki, których wartość oszacowano na ponad 1000 złotych. Z uwagi na to, że jego tożsamość jest nieznana, policja prosi o pomoc.

Osoby, które mają informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 8520 200. Każdemu zgłaszającemu zapewniana jest anonimowość.