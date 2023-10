Plantcrossing w Zagłębiowskiej Mediatece. Adopcja i wymiana roślin w Sosnowcu

Efekty pierwszego etapu zazieleniania Zagłębiowskiej Mediateki, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród Czytelników z Sosnowca i okolic, przeszły najśmielsze oczekiwania.

W dwa miesiące biblioteka wzbogaciła się o niemal 200 pięknych i zadbanych roślin – małych, dużych i ogromnych, paproci, filodendronów, sukulentów i wielu innych odmian i gatunków. W związku z tym, z przyjemnością wprowadzamy w życie drugi etap naszej „zielonej” akcji – plantcrossing, lub – jeśli wolicie – wymianę roślin i akcesoriów ogrodniczych.

Już na początku października, na parterze Zagłębiowskiej Mediateki utworzone zostało stanowisko z sadzonkami i odnóżkami roślin gotowych do ukorzenienia. Każdy odwiedzający Mediatekę amator zieleni może już teraz adoptować małą roślinkę i podarować jej nowy dom.

Opakowania z ziemią, perlitem, keramzytem, odżywkami do roślin i środkami owadobójczymi mogą być napoczęte, ale nie przeterminowane. Prosimy, tylko by były dobrze zabezpieczone przed wysypywaniem i wylewaniem. - apeluje biblioteka.

Wszystkie zgromadzone kwiaty i akcesoria posłużą nam do dalszej aranżacji Mediateki oraz do pielęgnacji przygarniętych roślin. Bo choć już dziś w bibliotece widać wielką zmianę, to przed nami jeszcze dużo pracy. - dodają organizatorzy akcji.