Wystawa "Wibracje Kolorów – Sztuka Rodząca się w Sosnowcu". Przyjdź i zobacz!

Ciesz się z nami niezwykłą paletą barw i talentów lokalnych artystów! Od 3 do 31 października w Energetycznym Centrum Kultury zaprezentowane zostaną prace artystów z grupy "Relacje" oraz niezależnych twórców współpracujących z Fundacją Art-Fund.

"Wibracje Kolorów" w Sosnowcu

Ta wystawa to spotkanie z różnorodnością sztuki w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Odkryjemy abstrakcje poruszające wyobraźnię, realistyczne kompozycje oddające urok codziennego życia, jak i eksperymentalne dzieła, które kuszą nowatorską formą. Te różnorodne style i techniki zapewnią niezapomniane wrażenia dla każdego miłośnika sztuki.

Wernisaż, który odbędzie się 20 października o godzinie 18.00, będzie niepowtarzalną okazją do osobistego spotkania z twórcami. To także szansa na zgłębienie inspiracji i procesu twórczego, który kryje się za każdym obrazem. Chcemy w ten sposób podkreślić rolę sztuki i kultury w naszym pięknym Sosnowcu oraz przedstawić niezwykłe talenty naszego regionu. Ta wystawa to nie tylko przegląd dzieł, ale także opowieść o naszym mieście i o tych, którzy je tworzą. Nie przegap tego niezwykłego wydarzenia – wprowadź do swojego życia więcej kolorów i inspiracji!

Wystawa:

Wernisaż: 20.10.2023 g. 18.00 | wstęp wolny Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65, Sosnowiec.