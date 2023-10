"Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" w Sosnowcu. Sprawdź terminy!

Od 19 października do 15 grudnia tego roku odbywać się będzie akcja pn. "Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo". To działania informacyjno-profilaktyczne, podczas których policjanci będą zwracać szczególną uwagę na prawidłowe oświetlenie pojazdów poruszających się po drogach naszego miasta. 21 i 28 października, 18 listopada i 9 grudnia każdy chętny będzie mógł bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w swoim pojeździe we wskazanych w artykule stacjach diagnostycznych.

Akcja ustawiania świateł

Działania pn. „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo” będą trwać od 19 października do 15 grudnia tego roku. Do akcji włączają się również sosnowieccy policjanci, którzy będą sprawdzać, czy oświetlenie pojazdów jest prawidłowe.

W ramach akcji, każdy chętny w terminach:

21 października,

28 października,

18 listopada,

9 grudnia.

będzie mógł bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w swoim pojeździe.

Poniżej lista stacji diagnostycznych, które biorą udział w akcji na terenie Sosnowca: