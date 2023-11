Mistrzostwa Świata w Jorkyball w Sosnowcu!

W dniach 7-11 listopada w Sosnowcu odbędą się Mistrzostwa Świata w Jorkyball, czyli piłce nożnej w klatce. Impreza odbędzie się w hali “Zagórze” przy ul. Braci Mieroszewskich.

– Po 10 latach od zdobycia Klubowego Mistrzostwa Świata przez zespół Jorkyball Sosnowiec w Krakowie, ta odmiana piłki powraca do naszego kraju! I to gdzie – do polskiej stolicy Jorkyballa, jaką jest nasze miasto! Razem ze związkiem Jorkyball Polska udało się dopiąć wszelkie sprawy związane z organizacją mistrzostw. Ogromne sukcesy reprezentacji Polski oraz naszego klubu z Sosnowca przyczyniły się mocno do zorganizowania turnieju w stolicy Zagłębia, z czego jesteśmy bardzo dumni. Liczymy, że w naszym mieście kadra narodowa i nasz klub, przy licznej obecności widzów z całego regionu, sięgnie rzecz jasna po Mistrzostwo Świata – mówi z nadzieją Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.