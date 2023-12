Mikołajkowa Gra Miejska w ramach Manufaktury Św. Mikołaja w Sosnowcu

10 grudnia, przy okazji Manufaktury Św. Mikołaja władze miasta zapraszają do wzięcia udziału w Mikołajkowej Grze Miejskiej!

O co chodzi? Biegamy i chodzimy po mieście, znajdujemy różne punkty, wykonujemy zadania – wszystko jak najdokładniej i jak najszybciej. To naprawdę super zabawa! Czekają na was liczne zagadki, szyfry, zadania i wiele, wiele śmiechu podczas tej gry! A dodatkowo spotkacie Elfy i Pomocników Mikołaja! - zapowiadają organizatorzy.