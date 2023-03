Mediateka jest Kobietą 2023. "Kobiecy" Zagłębiowski Czwartek o prof. Alicji Dorabialskiej

Zagłębiowska Mediateka, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego oraz Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu zapraszają na marcowy Zagłębiowski Czwartek, który – wyjątkowo – odbędzie się w ramach projektu „Mediateka jest Kobietą”.

9 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, na opowieść o pochodzącej z Sosnowca prof. Alicji Dorabialskiej. Prelekcję wygłosi dr Magdalena Boczkowska. Wstęp wolny.

Alicja Dorabialska (1897-1975) – specjalistka w zakresie chemii fizycznej. W Sosnowcu uczęszczała do Szkoły Handlowej Żeńskiej J. Siwikowej, następnie w Warszawie do Szkoły Handlowej T. Raczkowskiej, w której w 1914 uzyskała świadectwo dojrzałości. Studia wyższe, w zakresie fizyki i chemii, rozpoczęła w 1915 w Warszawie, a w latach 1915–1918 kontynuowała studia w Moskwie, na wydziale matematyczno-fizycznym Wyższych Kursów Żeńskich. Po powrocie do kraju habilitowała się w zakresie chemii fizycznej. W 1934-1940 pracowała jako profesor nadzwyczajny na Politechnice Lwowskiej. Była pierwszą kobietą w dziejach polskich uczelni technicznych, która uzyskała stanowisko profesora. Na działalność naukową istotny wpływ wywarła długoletnia współpraca z Marią Curie-Skłodowską. Opublikowała 128 prac naukowych na temat radiochemii, kalorymetrii i chemoluminescencji, w tym 5 książek. Została odznaczona m.in. Krzyżem Niepodległości oraz krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Magdalena Boczkowska – krytyczka literacka i menadżerka kultury, obecnie pracuje w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Stała współpracowniczka miesięcznika „Twórczość”. Autorka czterech książek i ponad 200 artykułów naukowych i recenzji. Była także redaktorką rękopisów Kazimierza Ratonia i wyboru wierszy Stanisława Krawczyka. Współpracuje z instytucjami kultury, uniwersytetami trzeciego wieku, Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego. Stypendystka Marszałka Woj. Śląskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorka licznych projektów (m.in. Mediateka jest Kobietą, Sosnowieckie Dni Literatury, Zagłębiowskie Czwartki).

Kilka słów o projekcie „Mediateka jest Kobietą” 2023:

Interdyscyplinarny projekt Zagłębiowskiej Mediateki, przygotowany tak, aby – z jednej strony – pomóc uczestniczkom/uczestnikom oswoić takie pojęcia jak feminizm, emancypacja czy herstoria, ale z drugiej – dać im możliwość dyskusji na temat problemów kobiet w dzisiejszej Polsce. W programie: spotkanie autorskie z pisarką i działaczką społeczną Sylwią Chutnik, pokazy filmowe (filmu fabularnego i dokumentalnego), wykład poświęcony sosnowiczance, pierwszej w Polsce kobiecie z tytułem profesora politechniki, prof. Alicji Dorabialskiej, warsztaty prowadzone przez krakowski oddział Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Nie będziesz szła sama, wystawa Marty Frej etc.

Szczegóły na stronie internetowej http://www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Senator RP Joanna Sekuła i Patronat honorowy – Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.