Twój e-PIT – jak się rozliczyć przez Internet?

Wcześniej złożenie zeznania podatkowego przyprawiało podatników o zawrót głowy. Na szczęście to już przeszłość – dziś rozliczenie PIT-a to prosta sprawa, wszystko dzięki systemowi Twój e-PIT. W systemie pojawiły się już wstępnie rozliczone zeznania PIT-37 za ubiegły rok.

Tradycyjne rozliczenie to przeszłość

Starsi podatnicy pamiętają, jak wyglądało rozliczanie PIT przed cyfryzacją i nie są to raczej przyjemne wspomnienia. Skomplikowany formularz sprawiał, że łatwiej dochodziło do pomyłek, co wymuszało na petentach kontakt z Urzędem Skarbowym w celu wyjaśnienia. Teraz rozliczenia można dokonać szybko i sprawnie, dzięki systemowi Twój e-PIT. Platforma umożliwia nie tylko złożenie rocznego rozliczenia, ale także skorzystanie z przysługujących ulg oraz przekazanie 1,5% podatku wybranej przez siebie organizacji!

Kilka sposobów logowania

Płatnik może wybrać jeden z kilku sposobów logowania. Najczęściej używanym jest Profil Zaufany – można go założyć m.in. przez bankowość internetową. Posiadacze dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-Dowód) mogą go wykorzystać do potwierdzenia swojej tożsamości i zalogowania się do e- Urzędu Skarbowego. Kolejnym sposobem jest podanie następujących danych płatnika: numer PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2021 rok oraz kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. PIT-11). Logowanie do e- Urzędu Skarbowego umożliwia także aplikacja mObywatel.

PIT-y dostępne w e- Urząd Skarbowy

System automatycznie generuje dla użytkownika deklaracje PIT-37 lub PIT-36, PIT-38, PIT-28 na podstawie danych przekazanych przez płatników, czyli pracodawców. Przed przesłaniem deklaracji warto sprawdzić, czy kwoty w elektronicznej deklaracji pokrywają się z tymi, które znajdują się na drukach PIT-11 otrzymanych od pracodawców. Przed przesłaniem deklaracji użytkownik może sprawdzić, jakie przysługują mu ulgi i odliczenia, a także wybrać, jakiej organizacji przekaże swoje 1,5% podatku. Twój e-PIT umożliwia również rozliczenie się wraz z małżonkiem.

Jak rozliczyć się przez Internet?

Po wejściu i zalogowaniu się na stronę Twój e-PIT, użytkownik będzie mógł przejrzeć wygenerowane dla niego przez system deklaracje PIT. Bardzo ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do wysłania deklaracji do Urzędu Skarbowego, sprawdzić wszystkie znajdujące się w wygenerowanym zeznaniu podatkowym kwoty. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, użytkownik może zaakceptować wersję deklaracji, co jest równoznaczne z jej złożeniem.

W przypadku wystąpienia błędów, użytkownik powinien odrzucić treść deklaracji i skorygować dane, które są niepoprawne.

Termin złożenia deklaracji i zwrot podatku

Akceptacji lub korekty deklaracji w systemie Twój e-PIT można dokonać do 30 kwietnia. Po tym terminie, 2 maja, zeznanie podatkowe zostanie zaakceptowane automatycznie. W sytuacji nadpłaty podatku, użytkownik otrzyma zwrot – kwotę zarówno zwrotu, jak i możliwej niedopłaty może sprawdzić w systemie Twój e-PIT. Zwrot nastąpi w terminie 45 dni od dnia rozliczenia. Zapłaty podatku w przypadku niedopłaty należy dokonać jak najszybciej na mikrorachunek podatkowy. Co ciekawe, opłatę można uiścić błyskawicznie, gdyż e-Urząd Skarbowy umożliwia dokonanie płatności Blikiem!