Lipcowe nowości w kinach Helios

Różnorodny repertuar nieustannie zadziwia pasjonującymi pokazami. W nadchodzącym tygodniu na wielkich ekranach kin Helios pojawi się między innymi nowość – komedia romantyczna „Zabierz mnie na Księżyc” w gwiazdorskiej obsadzie. Poza tym widzowie mogą przedpremierowo zapoznać się z filmami „Był sobie kot” oraz „Twisters”, a na fanów piłki nożnej czeka transmisja finału UEFA EURO 2024!

Zabierz mnie na Księżyc

„Zabierz mnie na Księżyc” to gorąca premiera, której akcja rozgrywa się na tle historycznego lądowania na Księżycu. Kelly Jones, nowozatrudniona specjalistka od marketingu, ma za zadanie poprawić wizerunek NASA. W ramach swoich działań proponuje... sfilmowanie zapasowej wersji lądowania na Srebrnym Globie. Cole Davis to z kolei dyrektor projektu, sceptycznie nastawiony do pomysłów Jones. Współpraca tej dwójki pełna jest wzlotów i upadków – zarówno tych zawodowych, jak i uczuciowych... W filmie pojawi się obsada pełna znanych i lubianych aktorów, takich jak: Scarlett Johansson, Channing Tatum i Woody Harrelson.

Twisters

Ponadto w weekend, 13 i 14 lipca, na wielkich ekranach przedpremierowo będzie można obejrzeć nadchodzące nowości, do których należy film akcji „Twisters”. Tytuł nawiązuje do popularnej produkcji katastroficznej z lat 90. Kate Cooper to była łowczyni burz, obecnie zajmująca się zjawiskami pogodowymi z bezpiecznego biura w Nowym Jorku. Bohaterka znowu trafia na otwarte równiny, gdzie spotyka Tylera Owensa, brawurowo pokazującego burze w mediach społecznościowych. Aby przetrwać starcie z niszczycielskim żywiołem, muszą zacząć współpracować...

Był sobie kot

Również w najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się przedpremierowe seanse pozytywnej animacji „Był sobie kot”. Rozpieszczony, samolubny kocur wiedzie lekkomyślne życie, nie doceniając troski i miłości, jaką otacza go jego opiekunka. Pewnego dnia na skutek wypadku traci ostatnie, dziewiąte życie, jednak dostaje kolejną szansę, a właściwie... dziesięć szans! Kot w każdym kolejnym wcieleniu stanie się innym zwierzęciem, co ma być dla niego lekcją wdzięczności i przyjaźni.

Gru i Minionki: Pod przykrywką

W repertuarze kin Helios zagoszczą także największe hity ostatnich tygodni, na czele z przebojowymi Minionkami! Najnowsza część serii – „Gru i Minionki: Pod przykrywką” – opowiada o nowym członku rodziny Gru. Do bohatera oraz Lucy, Margo, Edith i Agnes dołącza Gru Junior, który zamierza dręczyć swojego ojca. Ponadto dawny złoczyńca ściga Maxime’a Le Łotra – swojego konkurenta z czasów szkolnych. Postać ucieka jednak z więzienia, a Gru i jego bliscy są narażeni na zemstę popleczników Maxime’a. Rodzina musi zmienić adres i nazwisko, ale zagrożenie wcale nie mija...

W głowie się nie mieści 2

Innym filmem dla wszystkich widzów, bez względu na wiek, jest druga część animacji „W głowie się nie mieści”. Znana z pierwszej części Riley staje się nastolatką, a w jej życiu pojawiają się nowe emocje: między innymi Obawa i Wstyd. Ich obecność komplikuje współpracę w centrali mózgu dziewczyny, powodując turbulencje w zachowaniu 13-latki. Rodziny z dziećmi mogą też udać się na kolejną odsłonę Filmowych Poranków, które zawitają do kin w niedzielę, 14 lipca. Na wielkich ekranach będzie wyświetlany zestaw odcinków uwielbianej bajki „Baranek Shaun”. Przed projekcją odbędą się konkursy i zabawy w salach kinowych.

UEFA EURO 2024

Helios zaprasza do wspólnego przeżywania największych piłkarskich emocji – już w niedzielę, 14 lipca o godzinie 20:45 w wybranych multipleksach rozpocznie się transmisja meczu finałowego UEFA EURO 2024. Ostatnie spotkanie będzie ukoronowaniem niezwykle intensywnego czasu dla kibiców, a transmisja meczu na kinowym ekranie umożliwia dostrzeżenie najdrobniejszych szczegółów akcji!

Kino Konesera

Co poniedziałek w wybranych lokalizacjach odbywają się projekcje z cyklu Kino Konesera, którego założeniem jest ukazywanie mniej komercyjnych, lecz wartych uwagi tytułów. W ramach najbliższych seansów, 15 lipca, zostanie wyświetlona francuska animacja dla dorosłych widzów „Mars Express. Świat, który nadejdzie”. Film z gatunku science fiction przedstawia dwóch detektywów, prowadzących śledztwo w sprawie zniknięcia młodej kobiety na Marsie...

Kultura Dostępna

W czwartkowe popołudnia tradycyjnie zostanie zaprezentowany polski film w ramach cyklu Kultura Dostępna. 18 lipca widzowie będą mogli zobaczyć familijny tytuł „Akademia Pana Kleksa”. To doskonała okazja do nadrobienia lub powtórzenia seansu największego kinowego przeboju tego roku!



