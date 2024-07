Pociągami Kolei Śląskich na Tydzień Kultury Beskidzkiej

27 lipca rozpocznie się 61. edycja jednego z największych i najstarszych festiwali folkloru w Europie.

Do wielu miejsc, w których zaplanowano wydarzenia w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej można dojechać pociągami Kolei Śląskich. Z okazji święta folkloru regionalny przewoźnik uruchomi także dodatkową parę pociągów na linii Katowice – Wisła Głębce.

Od 29 lipca do 2 sierpnia na trasie Katowice – Wisła Głębce pojedzie dodatkowa para pociągów Kolei Śląskich.

Dodatkowa para FLIRTÓW

Połączenie obsłuży czteroczłonowy EN75, czyli popularny „FLIRT”, wyposażony w 212 miejsc siedzących oraz 284 miejsca stojące. Pociąg będzie wyjeżdżał z dworca w Katowicach o godz. 7:36, aby dotrzeć na stację docelową o godz. 9:31.

W relacji powrotnej wyjazd z Wisły Głębce zaplanowano na godz. 19:58, a dojazd do Katowic na godz. 21:54.

9-dniowe święto folkloru

Tydzień Kultury Beskidzkiej jak co roku potrwa 9 dni. Od 27 lipca do 4 sierpnia blisko 100 zespołów z Polski i ze świata zatańczy w Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Wiśle oraz Szczyrku, Ujsołach, Jabłonkowie i Istebnej. Do wielu miejsc, w których zaplanowano wydarzenia w ramach TKB można dotrzeć pociągami Kolei

Śląskich, które w wakacje uruchomiły dodatkowe połączenia do turystycznych miejscowości.

W wakacje z biletem za 10 zł

Oprócz dodatkowych pociągów do Wisły na Tydzień Kultury Beskidzkiej, w letniej korekcie rozkładu jazdy zaplanowaliśmy stałe dodatkowe weekendowe kursy pociągów Sprinter Stożek i Równica do Wisły oraz Ornaka do Zakopanego. Ten ostatni zatrzymuje się między innymi w Żywcu i Makowie Podhalańskim – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich ds. handlowych i zachęca do skorzystania z wakacyjnej oferty na tańsze bilety: – 15 lipca rusza oferta

“Wakacje z rodziną”, w ramach której podróżując od poniedziałku do piątku z dzieckiem do 16. roku życia można kupić bilety w cenie 10 zł.

Pełny rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich i szczegóły oferty “Wakacje z rodziną” znajdują się na stronie www.kolejeslaskie.pl.



