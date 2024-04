Konsultacje zasad XI edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu

Urząd Miasta Sosnowiec zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach zasad XI edycji Budżetu Obywatelskiego.

Przez 10 lat budżet obywatelski miał podobną formułę. W tym roku proponowane jest odświeżenie jego zasad i stworzenie możliwości składania dużych projektów nie tylko w rejonie ogólnomiejskim.

Każdy z nowych 5 rejonów będzie miał do dyspozycji kwotę 1,2 mln zł, a w rejonie ogólnomiejskim to kwota 2 mln zł. Łącznie na budżet obywatelski planuje się przeznaczyć kwotę 8 mln zł.

Dodatkowo po paru latach przerwy planujemy powrót Młodzieżowych i Przedszkolnych Budżetów Obywatelskich z pulą środków 600 tys. zł. Już od najmłodszych lat chcemy uczyć naszych mieszkańców idei społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki MBO i PBO uczniowie szkół i rodzice przedszkolaków będą mieli do dyspozycji środki do wykorzystania w swoich placówch.Na Państwa opinie czekamy do 28 kwietnia - czytamy na stronie UM Sosnowiec.