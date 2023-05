Koncert Stranded Horse w Zagłębiowskiej Mediatece. Przyjdź na bezpłatne wydarzenie!

30 maja o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) w ramach 3. edycji Przestrzeni Słowa odbędzie się koncert znakomitej francuskiej formacji Stranded Horse.

Pięknie zaśpiewana, urokliwa muzyka tworzona przez geniusza afrykańskiego instrumentu kora - Yanna Tamboura wyrasta z tradycji muzyki afrykańskiej, która przenika się z wpływami francuskiej chanson, strukturami rytmicznymi muzyki ludu Mandinka oraz - nade wszystko - z cudownymi melodiami. Stranded Horse z roku na rok staje się coraz ważniejszą postacią na światowej scenie World Music, zachwycając krytyków i wiernych fanów swymi kolejnymi, niespodziewanymi wcieleniami. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

O muzyce Stranded Horse

„Ponadczasowe melodie i wizjonerski urok” The Sunday Times

„Cudowne, mroczne piosenki. Szacunek!” The Guardian

„Nikt wcześniej nie wydobył z kory, tak wiele wspaniałości” Songlines

Stranded Horse – urodzony i mieszkający w Normandii Yann Tambour rozpoczął swą karierę w 2000 roku pod pseudonimem Encre. Następnie zwrócił się w stronę swej ukochanej gitary klasycznej i zaczął eksperymentować z korą, zachodnioafrykańską harfą, na której wypracował wyjątkową technikę gry. Sam zresztą zaprojektował i zbudował własną wersję tego instrumentu. Tak narodził się Stranded Horse, początkowo jednoosobowy projekt, obecnie zespół działający w licznych konfiguracjach personalnych, dla których wspólnym mianownikiem pozostaje postać genialnego Yanna Tamboura. Artysta nagrywał albumy solowe eksplorując anglosaski folk, francuskie tradycje chanson oraz afrykańskie brzmienia. Nagrywał też z malijskim mistrzem kory Ballake Sissoko, z którym wydał album „Thee, Stranded Horse And Ballaké Sissoko”, by wkrótce po tym, gdy zyskał uznanie wśród afrykańskich muzyków, nagrać, z uczniem Ballaké, Boubacarem Cissokho, fenomenalny album „Luxe”. Ostatnia do tej pory płyta Stranded Horse zatytułowana „Grand Rodeo” (2021) eksploruje brzmienia afrykańskiego ludu Mandinka, francuski folk, karaibskie brzmienia oraz transowe rytmy nowej brytyjskiej sceny muzycznej. W ostatnich latach Tambour intensywnie koncertuje na całym świecie (Europa, Azja, Ameryka Północna, Afryka), zarówno samodzielnie, jak i w towarzystwie innych muzyków z obozu Stranded Horse, wzbudzając zachwyt swą maestrią, wyobraźnią i pięknem tworzonych dźwięków. Jego osobowość i wielkość doceniona została przez krytyków i prasę muzyczną w wielu krajach świata, a Stranded Horse stało się zjawiskiem, do którego zmuszeni są odwoływać się wiarygodni krytycy muzyczni, gdy pragną zabrać głos w kwestii muzyki przekraczającej kulturowe granice, będącej przy tym świadectwem nieprzemijających wartości i poruszającego piękna.

Przestrzeń Słowa

3. edycja międzynarodowego i interdyscyplinarnego festiwalowego cyklu Przestrzeń Słowa odbywa się od lutego do października 2023. Obejmuje comiesięczne wielowątkowe wydarzenia oraz październikowy Festiwal Przestrzeń Słowa (16-29 października). Podczas inauguracji tegorocznej odsłony wydarzenia wystąpił Piotr Metz, który zaprosił licznie zgromadzoną publiczność do beatlesowskiej, rebelianckiej wędrówki w przeszłość. Kolejnym, marcowym wydarzeniem, było spotkanie z laureatem Literackiej Nagrody Nike 2022, Jerzym Jarniewiczem, w kwietniu z kolei gościliśmy poetę Wojciecha Brzoskę wraz z formacją Piksele. Tegoroczna edycja Przestrzeni Słowa odbywa się pod hasłem Przebudzenie.

Podczas dotychczasowych dwóch edycji wydarzenia wystąpili m.in. Ewa Lipska, autor legendarnego „Trainspotting” Irvine Welsh (Szkocja), Rod Mengham (Anglia), Jurij Andruchowycz (Ukraina), Chulud Szaraf (Syria), Hatif Janabi (Irak), Marcin Świetlicki, Piotr Metz, Przemysław Czapliński, Tadeusz Sławek, Filip Łobodziński, Filip Zawada, Artur Rojek, Wojciech Bonowicz, Tomasz Różycki, Wojciech Waglewski, Urszula Honek i wielu innych). Koncerty zagrali m.in. Tymon Tymański, Variete, Morświn & Marcin Świetlicki, dylan.pl, Luke De-Sciscio (Anglia), Jurij Andruchowycz & Karbido oraz Kirszenbaum.

Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa 2023 objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. Ryszard Koziołek.