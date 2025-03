Gamingowe Centrum Sielca – weź udział w dniu otwartym!

Filia nr 4 – Sielec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (ul. Zamkowa 9) zaprasza na otwarcie multimedialnej pracowni wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt gamingowy oraz specjalistyczne oprogramowanie i narzędzia niezbędne do rozwijania pasji: e-sportowych, fotograficznych, filmowych, muzycznych.

Możliwości Gamingowego Centrum Sielca zaprezentowane zostaną w sobotę 5 kwietnia 2025 w godz. 10.00-14.00. Przyjdź, przetestuj i przekonaj się, czy chcesz zostać z nami na dłużej! Wstęp wolny.

Dzień otwarty – program:

Podczas dnia otwartego uczestnikom udostępnione zostaną wszystkie stanowiska, sprzęty i akcesoria. Na miejscu obecni będą także pracownicy biblioteki, z których pomocy będzie można skorzystać, by szybko i bezproblemowo nauczyć się obsługi gadżetów. Ogłoszony zostanie również konkurs na logo Gamingowego Centrum Sielca. Na osoby, które odwiedzą filię podczas dnia otwartego, czekać będzie słodki poczęstunek.

Wyjątkowo, tylko w dniu otwarcia, każdy będzie mógł bezpłatnie zapisać się do Biblioteki, by móc korzystać nie tylko z sieleckiej multimedialnej pracowni, lecz także uzyskać dostęp do setek tysięcy książek, czasopism, zbiorów multimedialnych sosnowieckiej Biblioteki.

Gamingowe Centrum Sielca

Gaming i e-sport, czyli topowa rozrywka XXI wieku. W ramach projektu zrealizowanego dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach X edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu, jedno z pomieszczeń Filii nr 4 – Sielec zostało przekształcone w przestrzeń mieszczącą 5 w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych, dostosowanych do potrzeb osób zafascynowanych światem gier komputerowych. Użytkownicy pracowni mają do dyspozycji ergonomiczne meble (biurka, fotele) i sprzęt (komputery, klawiatury, myszki, słuchawki z mikrofonami, kamerki, monitory).

Grafika komputerowa na najwyższym poziomie zaawansowania. Pracownia została także dostosowana do zadań stricte graficznych i kreacyjnych. Do użytku czytelników oddajemy m.in. tablet graficzny z ekranem, najnowsze wersje popularnych programów do tworzenia grafik i animacji 2D i 3D. Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z drukarki 3D.

Fotografia cyfrowa bez tajemnic i graniczeń. Miłośnicy fotografii cyfrowej także odnajdą się w utworzonej dla nich przestrzeni. W pracowni nie zabrakło bowiem dedykowanych im sprzętów i akcesoriów: aparatu, statywu, zestawu lamp, blend, greenscreenu, stołu bezcieniowego do fotografii produktu. Zapewnione zostały również niezbędne programy do obróbki cyfrowej zdjęć.

Sztuka spod znaku „audio-wideo”

Dla osób chcących spróbować swych sił w fascynującym świecie sztuk audiowizualnych, zakupiono sprzęt do tworzenia i montowania filmów i muzyki. Użytkownicy mają do dyspozycji m.in.: kamerę, statyw, głośniki, słuchawki, lampa pierścieniowa, osłona akustyczna, mikrofon krawatowy i pojemnościowy. Z Gamingowego Centrum Sielca korzystać może każdy posiadacz sosnowieckiej karty bibliotecznej, w godzinach otwarcia Filii nr 4, przy ul. Zamkowej 9. Aby mieć pewność, że w pracowni będzie wolny konkretny sprzęt lub stanowisko, warto wcześniej zadzwonić i zarezerwować wizytę w GCS.