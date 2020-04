Komunikacja miejska w czasie epidemii koronawirusa. Sprawdź rozkład!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zaplanowane przez Zarząd Transportu Metropolitalnego zmiany w komunikacji miejskiej obejmą prawie 100 linii autobusowych, tramwajowych oraz trolejbusowych. Niektóre z nich zaczną obowiązywać już jutro (18 kwietnia), inne są jeszcze dopracowywane i zostaną ogłoszone w kolejnych dniach. Wprowadzanie modyfikacji ma na celu dostosowanie komunikacji miejskiej do rządowych ograniczeń obowiązujących w czasie epidemii koronawirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom dojeżdżających do pracy transportem publicznym. Organizator transportu zaleca, aby informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej sprawdzać przed wyjściem z domu, gdyż zmiany będą wprowadzane w sposób bardzo dynamiczny.

Cały czas na bieżąco monitorujemy sytuację w komunikacji miejskiej w związku z epidemią koronawirusa i reagujemy na otrzymywane zgłoszenia. Planujemy, że w ciągu kilku najbliższych dni wprowadzimy zmiany w rozkładach jazdy 99 linii. To prawie jedna czwarta naszej całej sieci – wskazuje rzecznik prasowy Michał Wawrzaszek.

Każdemu, kto korzysta z komunikacji miejskiej, zalecamy, aby przed wyjściem na przystanek sprawdzać rozkłady jazdy w internecie lub skontaktować się z naszą bezpłatną infolinią pod numerem telefonu 800 16 30 30 – dodaje.

Od połowy marca ZTM wprowadził szereg zmian w komunikacji miejskiej

Po zamknięciu szkół, uczelni i wielu zakładów pracy, a także po wprowadzeniu przez rząd ograniczeń dotyczących liczby dostępnych miejsc w pojazdach transportu publicznego, diametralnie zmieniły się potrzeby przewozowe mieszkańców Metropolii i możliwości przewoźników, z którymi współpracuje ZTM.

Wprowadzanie zmian jest konieczne. Na wielu połączeniach odnotowujemy już nawet 10-15% podróżnych. Na innych z kolei frekwencja wciąż jest wysoka, dlatego musimy wzmocnić właśnie te linie, z których korzystają pasażerowie niemogący pozwolić sobie w tym trudnym czasie na pracę zdalną – tłumaczy.

W związku z tymi okolicznościami w ciągu ostatniego miesiąca wprowadzono w rozkładach jazdy zmiany obejmujące ok. 170 linii autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych. Do tej liczby należy także dodać modyfikacje wynikające z realizowanych prac remontowo-modernizacyjnych i które nie są związane ze stanem epidemii. Organizator transportu wskazuje, że na tym nie koniec. Od jutra (od 18 kwietnia), systematycznie wdrażane będą bowiem kolejne zmiany. Będą one obejmowały każdą część Metropolii – centralną, wschodnią, zachodnią, północną i południową.

Najbliższe zmiany:

obowiązujące od 18 kwietnia obejmą:

linię autobusową nr 121 – wydłużenie trasy,

linię tramwajową nr 9 – skrócenie trasy,

linię tramwajową nr 30 – wznowienie kursowania,

linię autobusową nr 900 – zawieszenie kursowania w soboty, niedziele i święta,

linie autobusowe 137, 254, 268, 291, 525, S oraz W, które w soboty będą kursować wg rozkładu niedzielnego,

linie autobusowe 8 i 58 – realizowane będą dodatkowe kursy w soboty.

Zmiany obowiązujące od 20 kwietnia obejmą:

linię autobusową 101 – realizowane będą dodatkowe kursy,

linię trolejbusową A – realizowane będą dodatkowe kursy,

linie autobusowe 56, 186, 197, 692 – realizowane będą dodatkowe kursy w dni robocze,

linię autobusową 47 – zwiększenie pojemności taboru w wybranych kursach,

linie autobusowe A4 i 60 – zmniejszenie pojemności taboru.

Zmiany obowiązujące od 22 kwietnia obejmą:

linie autobusowe 2, 82, 131, 137, 291, 515, 525, 551, 696, S i W, które w dni robocze będą kursowały wg rozkładu sobotniego,

linię autobusową R – wprowadzenie specjalnych rozkładów jazdy,

na liniach autobusowych 131 i 525 - zwiększenie pojemności taboru.

Zmiany obowiązujące od 23 kwietnia obejmą linię autobusową 159, która zostanie zawieszona.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych z powodu koronawirusa zmian publikowane są w specjalnym komunikacie na stronie internetowej ZTM w zakładce Komunikaty KLIKNIJ TUTAJ