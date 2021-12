Kolejne sukcesy na koncie zawodników Sosnowieckiego Klubu Karate!

W sobotę 18 grudnia w Bydgoszczy zorganizowano XXXVII Puchar Polski Karate Kyokushin Polskiego Związku Karate. Na matę w barwach SKK wyszli Olena Taczała, Oliwia Woźniczko i Jerzy Pryga. W zawodach uczestniczyło ponad 400. zawodników z 86 klubów z całej Polski.

Olena Taczał zajęła w kata trzecie miejsce, zdobywając tym samym brązowy medal. Natomiast Jerzy Pryga sięgnął po srebro w kumite seniorów. W kategorii kumite kobiet startowały Olena Taczała i Oliwia Woźniczko. Olena dostała się do 1/8 finału, jednak tym razem dziewczyny wróciły do Sosnowca bez medalu, ale za to z bagażem nowych i cennych doświadczeń. Shihan Eugeniusz Dadzibug wystąpił jako sędzia-koordynator, a Sebastian Woźniczko był sekundantem startujących.