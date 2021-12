Przyjęto budżet na 2022 rok. Nie było głosów sprzeciwu

Najważniejszym punktem wczorajszej sesji Rady Miejskiej było głosowanie nad projektem budżetu na 2022 rok. Decyzją radnych uchwała została przyjęta. "Za" głosowało 20 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sosnowca na lata 2022-2040 stosunkiem głosów 19 "za" przy 5 wstrzymujących się.

Przyjęto Budżet Miasta na rok 2022

- Dziękuję radnym, którzy poparli ten budżet. 20 głosów „za” zobowiązuje, te 20 osób to w mojej ocenie osoby, które chcą pracować dla naszego miasta. Musimy teraz zrobić wszystko, aby udało nam się te założenia wdrożyć w życie. Miasto to nie polityka, nie partie polityczne, a nasi mieszkańcy. Chodniki, drogi, inwestycje, pomoc społeczna, edukacja, kultura. Tutaj nie ma miejsca na podziały. Jest miejsce na zmiany oraz wspólne działanie i to właśnie chcemy robić i robimy – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Przyjęty budżet przewiduje dochody miasta na poziomie 1 094 299 116,93 zł oraz wydatki w wysokości 1 151 304 762,53 zł. Jak zwykle ważne będą kolejne inwestycje, a tych w 2022 roku nie zabraknie.

2022 to będzie rok zakończenia niezwykle ważnych dla miasta inwestycji – budowy nowego Egzotarium, Zagłębiowskiego Parku Sportowego oraz pierwszych mieszkań komunalnych. Niewykluczone, że przed terminem uda się także dokończyć jedną z inwestycji Tramwajów Śląskich.

– Miasto ma się rozwijać i taki jest nasz plan, który realizujemy i będziemy realizować. Pracujemy, inwestujemy, a wszystko to z myślą o naszych mieszkańcach – dodaje, prezydent Sosnowca.

Kolejne inwestycje w Sosnowcu

Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium będzie unikatowym obiektem na skalę południowej Polski, którego dopełnieniem jest znajdujący się obok Park Bioróżnorodności - oddany do użytku w 2021 r. - oraz Park Tysiąclecia położony po drugiej strony drogi ekspresowej S86. Sam obiekt ma być będzie gotowy jesienią 2022 roku. Także jesienią zakończą się pracy przy budowie Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Do października 2022 roku powstaną hala sportowa, stadion i lodowisko. W nadchodzącym roku zakończą się także prace przy modernizacji pływalni krytej przy ul. Żeromskiego, przebudowany zostanie również stadion lekkoatletyczny przy al. Mireckiego. W strefie rekreacji w przyszłym roku powinny zakończyć się także nasadzenia drzew w nowym parku w Zagórzu przy placu Papieskim. W sumie to będzie ponad tysiąc drzew. Park będzie miał ok. 1,5 ha.

Nowe mieszkania komunalne

Wiosną najprawdopodobniej po raz pierwszy od 50 lat w Sosnowcu powstaną nowe mieszkania komunalne. W 4 budynkach przy ul. Traugutta będzie dostępnych 88 mieszkań. Z kolei termomodernizacja obejmie wiele budynków mieszkalnych m.in.: przy ul. Dobrzańskiego, Szczecińskiej, Lipowej, Andersa, Puławskiego, Czeladzkiej oraz Sobieskiego.

Także wiosną 2022 roku będzie już gotowy nowy plac przed dworcem kolejowym PKP. W miejscu parkingu pojawi się zupełnie nowa przestrzeń w tym drzewa, krzewy, fontanna i miejsce na gastronomię. Na placu przed dworcem zostanie wybudowany wielofunkcyjny szklany pawilon z zielonym dachem.

Przed nami przebudowa dróg i chodników, która obejmie m.in.: ulice 1 Maja, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Orla, Parkowa, Wawel, Zaruskiego, Blachnickiego, Bora-Komorowskiego, Ujejskiego, Czołgistów i Naftową. Rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Lenartowicza z Aleją Paderewskiego, z kolei na przebudowę czeka wiadukt drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Wybudowana zostanie droga łącząca ulicę Sedlaka i ulicę Niepodległości.

Sporo dzieje się i dziać się będzie na sosnowieckich torowiskach

Tramwaje Śląskie budują na Zagórzu pierwszą od 40 lat linię tramwajową w naszej aglomeracji. Prace powinny się zakończyć na początku 2023 roku. Jednocześnie trwa modernizacja linii tramwajowej wzdłuż ulic 1 Maja i Andersa. W tym przypadku zakończenie prac planowane jest na luty 2023.

Miasto liczy, że w 2022 roku rozpocznie się modernizacja wraz z częściową dobudową drugiego toru na linii tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (Niwka i Dańdówka). Cały odcinek liczy 3,5 km, drugi tor zostanie dobudowany na dwukilometrowym odcinku co zdecydowanie poprawi elastyczność ruchu tramwajów kursujących między Sosnowcem a Mysłowicami.

Kilkanaście milionów zostanie przeznaczonych na przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

M.in.: w rejonie ulic Sławkowskiej, Dojazdowej, Pekińskiej, Skłodowskiej, Broniewskiego, Dworcowej, Braci Mieroszewskich czy Kukułek. Kolejny etap modernizacji przejdzie także oczyszczalnia ścieków Radocha II.

Na kolejne zakupy „uda się” także PKM Sosnowiec, który kupi kilkanaście nowych autobusów hybrydowych.