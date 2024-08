Świętujmy wspólnie urodziny ulicy Małachowskiego w Sosnowcu. Atrakcji nie zabraknie!

Władze miasta zapraszają na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 24 sierpnia od godz.12.00. Świętujmy wspólnie urodziny ulicy Małachowskiego w Sosnowcu!

Ulica Małachowskiego

Ulica Małachowskiego w Sosnowcu to przestrzeń wspólna, gdzie łączą się różne światy. Mamy tutaj lokale gastronomiczne i usługowe, galerie, sklepy, a wszystko to zlokalizowane w budynkach, które mają swoją długą historię. Od kilku lat ulica nabiera nowego charakteru, a to wszystko dzięki działaniom miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. Staje się między innymi miejscem wielu wydarzeń artystycznych, na które zapraszają uliczne kawiarnie, czy puby. Wpisując się w ten charakter, władze miasta zapraszają na wydarzenie kulturalno-społeczne pt. „Urodziny ulicy Małachowskiego”.

WARSZTATY:

malowanie parasolek (sklep Papirus),

Capoeira,

kokedama, tworzenie mini ogrodów,

kosmetyka naturalna,

kuglarstwo,

bębny afrykańskie.

ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH:

egzotyka na Małacha (Egzotarium),

spektakl teatralny,

konkurs filmowy (Kino Helios).

KONCERTY i MUZYCY:

Bilans Moralny,

The Harpagans,

Rita Raga feat. ZJ Zuzanne,

Dj sety.

Oprócz tego ulica zabrzmi dźwiękiem żywych instrumentów: akordeon, misy tybetańskie, skrzypce i bongosy, gitara.

Ponadto: spacer historyczny (Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu), parada szczudlarzy, wystawy. Do wspólnej zabawy zapraszają oczywiście rezydenci ulicy: kawiarnie, puby, restauracje, usługodawcy, którzy będą prezentować i dzielić się z Wami swoimi produktami.

Na warsztaty nie obowiązują zapisy, choć ilość miejsc jest ograniczona.

Harmonogram:

12:00 Oficjalne otwarcie

12:15 – 13:15 – DJ Primal (na scenie)

12:30 – 14:00 – Warsztaty plastyczne (przy sklepie Papirus)

13:00 – 15:00 – Egzotyka w mieście, stoisko i warsztaty (Egzotarium w ogródku Zapiekarnika)

13:15 – 14:00 – Koncert mis tybetańskich (Sounds’n’Vibes Tibetan Bowlss na scenie)

14:00 – 15:00 – Kosmetyka naturalna, warsztaty (Alicja Christ w Herbaciarni Filiżanka)

14:00 – 16:00 – Capoeira, warsztaty i pokazy (na ulicy)

14:30 – 15:00 – Spacer historyczny (Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu, zaczynamy pod sceną)

15:00 – 15:30 – Konkursy filmowe Kina Helios (na scenie)

15:00 – 15:30 – Koncert akordeonowo-wokalny (Alicja Christ i Mariola Banaś w Herbaciarni

Filiżanka)

15:30 – 16:00 – Spektakl teatralny dla dzieci „A królik powiedziałŚ” (Teatr Kobiet na scenie)

16:00 – 17:00 – Koncert gitarowy (Pan Tadeusz na ulicy)

16:15 – 19:00 – Kokedama, warsztaty (Moja.PracowniaFlorystyczna w ogródku Księgarni)

16:30 – 18:00 – Kuglarstwo, warsztaty (Revo Luciano na ulicy)

16:30 – 17:00 – Spacer historyczny (Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu, zaczynamy pod sceną)

17:00 – 17:30 – Konkursy filmowe kina Helios (na scenie)

17:00 – 19:00 – Bębny afrykańskie, warsztaty (Krzysztof Kasprzyk w ogródku Shot Baru Fuego)

18:30 – 19:15 – Koncert Bilans Moralny (na scenie)

19:30 – 20:30 – Koncert Rita Raga feat. ZJ Zuzanne (na scenie)

20:45 – 21:45 – Koncert The Harpagans (na scenie)

22:00 – Zakończenie

Będzie mnóstwo dobrej energii. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na warsztaty nie ma zapisów, choć ilość miejsc może być ograniczona, więc przyjdźcie wcześniej. Zadanie publiczne finansowane ze środków miasta Sosnowca.