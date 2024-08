Rodzinny Spływ Kajakowy. Zapisy trwają do 15 sierpnia / fot. UM Sosnowiec

17 sierpnia odbędzie się kolejny Rodzinny Spływ Kajakowy organizowany w ramach programu „Bliżej siebie – razem nad wodą”.

Spływ Białą Przemszą

Spływ odbędzie się w sobotę, 17 sierpnia 2024r. rzeką Biała Przemsza na wynoszącym ok. 8 km odcinku ze Sławkowa do Maczek. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione: transport na start spływu, ubezpieczenie NW, pamiątkowy gadżet, posiłek regeneracyjny. Ilość uczestników – 50 (25 sztuk kajaków dwuosobowych). Koszt – 40 zł od uczestnika (dzieci do 6 roku życia – 1 zł)

HARMONOGRAM SPŁYWU:

od godz. 8.00 – Sosnowiec Maczki – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21 – sekretariat spływu, weryfikacja uczestników spływu,

godz. 8.45 – przewóz uczestników spływu na start spływu – Sławków Piernikarka,

godz. 10.00 – start spływu – Sławków Piernikarka,

godz.13.00 – zakończenie spływu Sosnowiec Maczki – posiłek regeneracyjny

W celu sprawnej weryfikacji należy wydrukować i dostarczyć wypełnione oświadczenia i zgody do sekretariatu spływu. Zapisy trwają do 15 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00.

Informacje – 506 808 813