Klimontów "od nowa" - szereg inwestycji w dzielnicy

Klimontów przejdzie w najbliższym czasie prawdziwą rewolucję. Zmodernizowany zostanie układ drogowy, wyremontowana zostanie przychodnia przy ul. Hubala-Dobrzańskiego, powstanie także nowe boisko z zadaszeniem w okresie jesienno-zimowym.

Planowana modernizacja układu drogowego przewiduje budowę ronda u zbiegu ulic Hubala-Dobrzańskiego, Zapolskiej i Gacka oraz rozbudowę ulicy Zapolskiej.

– Inwestycje, które w tym miejscu planujemy mają na celu zwiększenie komfortu jazdy jak również podniesienie bezpieczeństwa. W Klimontowie znajduje się Centrum Pediatrii, każdego dnia przyjeżdżają tutaj rodzice z dziećmi z całego województwa. Do szpitala prowadzi bardzo wąska droga. Bywa, że pozostawione niezgodnie z przepisami samochody blokują dojazd do szpitala, nie tylko opiekunom małych pacjentów, ale też ambulansom. Po pracach, które w tym miejscu zostaną wykonane, do takich sytuacji nie powinno już dochodzić – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.