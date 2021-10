Działania sosnowieckiej Policji w okresie Wszystkich Świętych

Sosnowieccy policjanci swoje działania w rejonie cmentarzy rozpoczną w tym roku już w piątek 2 października, a potrwają one do dnia 2 listopada. W tym czasie należy się spodziewać zmian w organizacji ruchu pojazdów w Sosnowcu. Jak w poprzednich latach część ulic będzie wyłączona z ruchu, a dla odwiedzających groby zorganizowano dodatkowe parkingi (będą one udostępnione wyłącznie w dniu 1.11.2021).

Policyjne działania w rejonach sosnowieckich nekropolii

Działania w rejonach sosnowieckich nekropolii policjanci rozpoczną w tym roku już w piątek 29.10.2021 i potrwają one do 2.11.2021. W tym czasie mundurowi prowadzić będą wzmożone kontrole drogowe, zwracając w szczególności uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców i na to, czy najmłodsi podróżują w wymaganych przepisami fotelikach. Oczywiście policjanci czuwać będą również na tym, czy wszyscy odwiedzający groby przestrzegają obowiązujących obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Pamiętajmy zatem o obowiązku zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki wśrodkach komunikacji zbiorowej oraz o konieczności zachowania dystansu społecznego. 1 Listopada należy się spodziewać ograniczeń w ruchu, które wzorem lat ubiegłych będą dotyczyły cmentarza w dzielnicy Pogoń przy ulicy Smutnej, cmentarza w rejonie ulicy 11 listopada, a także cmentarza w rejonie ul. Andersa.

Poniżej przedstawiamy plan utrudnień i zmian w organizacji ruchu z podziałem na teren Komisariatów:

W rejonie Komisariatu Policji I:

- Przy cmentarzu przy ulicy Baczyńskiego zostanie uruchomiony dodatkowy parking przy ulicy Baczyńskiego25a, wewnątrz na terenie posesji należącej do POLSKAPRESSE

W rejonie Komisariatu Policji II:

Przy ulicy Będzińskiej dodatkowy parking dostępny będzie, na terenie ENION SA ulica Małobądzka w Będzinie oraz dostępny będzie parking wewnątrz przy Energetycznym Centrum Kultury

Przy Alei Mireckiego dodatkowy parking dostępny będzie na terenie stadionu MOSiR imienia Jana Ciszewskiego, zmieniony zostanie również częściowo zakres obowiązywania zakazu zatrzymywania się i postoju wzdłuż Alei Mireckiego.

Od godz 6.00 dnia 1.11.2019 do zakończenia akcji całkowicie wyłączona z ruchu zostanie ulica Smutna.

W rejonie Komisariatu Policji III:

Cmentarz przy ul. 11 Listopada – dodatkowe parkingi dostępne będą przy ul. Zaruskiego ( na terenie firmy Plastic Components) oraz przy Centrum Handlowym Kaufland przy ul. 11 Listopada.

Cmentarz przy ul. Gen Andersa- dodatkowy parking będzie dostępny przy Prosektorium Miejskim, apelujemy również o kierowanie się na parkingi w głębi osiedla Maliny. Dodatkowo możliwe będzie korzystanie z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Andersa 66. UWAGA ! Ze względu na prowadzone w obrębie torowiska prace nie będzie możliwości parkowania wzorem lat ubiegłych na pasie zieleni oddzielającym ulicę od torowiska. Prosimy o zachowanie w tym miejscu szczególnej ostrożności.

Cmentarz przy ul. Dobrzańskiego- dostępny będzie parking przy Hospicjum oraz wyznaczone miejsca parkingowe powyżej cmentarza. Na odcinku od ul. Kleeberga do dworca PKP Porąbka po lewej stronie jezdni ( po stronie przeciwległej do cmentarza|) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z oznaczeniem „Parkowanie po drugiej stronie jezdni”

Cmentarz przy ul. Zuzanny- dostępne będą wszystkie dotychczas istniejące parkingi w okolicy cmentarza,

W rejonie Komisariatu Policji IV:

organizacja ruchu i miejsc parkingowych będzie się odbywać wzorem lat ubiegłych

W rejonie Komisariatu Policji V:

przy ul. Starzyńskiego na odcinku ok. 100 m przed cmentarzem, po jednej stronie jezdni będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się