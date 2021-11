Bezpieczny dzień Wszystkich Świętych. Podsumowanie akcji "Znicz" w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci podkreślają, że minione dni to były jedne z najbezpieczniejszych świąt Wszystkich Świętych od lat. Na drogach naszego miasta nie doszło do żadnego wypadku, miało miejsce też niewiele kolizji. Kierowcy nawzajem byli dla siebie wyrozumiali, a w okolicach cmentarzy nie doszło do żadnych nieprzyjemnych incydentów.

Świąteczny weekend na sosnowieckich drogach

Wszyscy uczestnicy akcji zgodnie podkreślają, że w stosunku do lat ubiegłych, było to jedno z bezpieczniejszych świąt Wszystkich Świętych. Na ulicach Sosnowca w ciągu 4 dni trwania akcji nie odnotowano żadnego wypadku. Doszło do 15 kolizji. Nie zatrzymano również żadnych kierujących, którzy zdecydowaliby się wsiąść za kierownicę „na podwójnym gazie”.

Na kierujących odwiedzających groby swych bliskich czekało w tym roku znacznie mniej utrudnień niż w roku ubiegłym - w rejonach cmentarzy zorganizowano dodatkowe parkingi, a łącznie 3 świąteczne dni spowodowały, że liczba odwiedzających nekropolie w jednym czasie znacznie się zmniejszyła w stosunku do lat, kiedy dzień Wszystkich Świętych był jedynym wolnym dniem w ciągu pracującego tygodnia.

Spokojny dzień Wszystkich Świętych w Sosnowcu

Policjanci pełniący służbę w rejonach cmentarzy zaobserwowali również mniejszą liczbę nieprzyjemnych incydentów spowodowanych nerwowym zachowaniem kierowców i brakiem cierpliwości. Osoby znajdujące się w pobliżach cmentarzy, zarówno kierujący, jak i piesi, byli dla siebie nawzajem bardziej wyrozumiali.