Inwestycje i rozwój diagnostyki obrazowej w sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Już w pierwszym kwartale 2022 roku pacjentki Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego będą mogły skorzystać z diagnostyki raka piersi przy użyciu najnowocześniejszego, cyfrowego aparatu mammograficznego.

Ten najwyższej jakości sprzęt o wartości blisko 700 tys. zł został zakupiony ze wsparciem Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Inwestycja ta połączona jest z kompleksową modernizacją pracowni rentgenowskiej i mammograficznej. To kolejne w ostatnim czasie przedsięwzięcie po zakupie dwóch aparatów USG, pozyskaniu środków na zakup urządzenia do rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią oraz otwarciu pracowni rezonansu magnetycznego. Łącznie na zakup nowoczesnej aparatury do diagnostyki obrazowej szpital w 2021 roku przeznaczył kwotę blisko 1,2 mln złotych.

Nowoczesny mammograf – nowe możliwości

Zakup nowoczesnego mammografu cyfrowego GIOTTO CLASS o wartości 700 tys. zł gwarantuje nową jakość diagnostyki raka piersi. Jest to sprzęt najwyższej generacji, który umożliwia przeprowadzenie badania kilkakrotnie szybciej, zapewniając przy tym większy komfort Pacjentek. Skrócony czas realizacji badania umożliwia diagnozowania większej liczby Pacjentów każdego dnia. Dodatkowym atutem jest elastyczność i ergonomia rozwiązań tego modelu mammografu. Aparat może dostosowywać się do pozycji badanej osoby, dzięki czemu z badania będą mogły wygodnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Co więcej, dawka promieniowania w nowym mammografie jest nawet o 50% mniejsza w porównaniu do dotychczasowego aparatu analogowego.

– Zakup ultranowoczesnego cyfrowego aparatu mammograficznego i urządzenia do rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią, a wcześniej dwóch ultrasonografów, w kwocie blisko 1,2 mln złotych, zwiększy możliwości i szybkość diagnostyki obrazowej w szpitalu, a tym samym zapewni lepszą jakość całego procesu leczenia. To kolejne z działań, które realizujemy z myślą o bezpieczeństwie Pacjentów i rozwoju naszego szpitala – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego i dodaje: – Przeprowadzony przy tej okazji remont pracowni RTG i Mammografii zapewni pacjentom i personelowi medycznemu komfort w czasie korzystania i udzielania świadczeń w nowych pracowniach szpitala.

Diagnostyka na najwyższym poziomie w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Dostosowując działanie pracowni mammografii i RTG do najnowszych standardów, szpital modernizuje również przestrzeń przeznaczoną dla badań obrazowych. Obecnie przeprowadzany jest remont pomieszczeń, które wyposażone zostaną w przestronną kabinę dla pacjentów, wentylację mechaniczną pracowni RTG oraz klimatyzację w sali mammografu. Wszystko to w trosce o jakość świadczeń udzielanych Pacjentom szpitala oraz zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w dobie pandemii. Z pełnej funkcjonalności nowych pomieszczeń połączonych pracowni Pacjenci będą mogli skorzystać w 2 kwartale przyszłego roku.

Rosnący potencjał sosnowieckiej diagnostyki obrazowej

To już kolejna inwestycja doposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych i odpowiednie inwestowanie zasobów szpitala pozwoliło znacznie rozbudować infrastrukturę medyczną placówki. W czerwcu br. w szpitalu otwarta została nowa pracownia rezonansu magnetycznego, która mieści się na pierwszym piętrze lecznicy przy ul. Zegadłowicza. Dodatkowo szpital zakupił aparat USG VIVID T8 umożliwiający diagnostykę Pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi oraz USG Canon APLIO dla Oddziału Neurologii, pozwalające na dokładną ocenę przyczyn i wydolności krążenia mózgowego oraz kwalifikację Pacjentów do zabiegów wewnątrznaczyniowych w przypadkach udaru niedokrwiennego. Sosnowiecki Szpital Miejski otrzymał również dofinansowanie na zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią, które zostanie przeznaczone na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2022 prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.