Kolejne przejście dla pieszych w Sosnowcu stanie się jeszcze bezpieczniejsze. Tym razem chodzi o jedno z przejść na Braci Mieroszewskich, które będzie miało ciekawe rozwiązania.

W Sosnowcu to już reguła, że w trakcie inwestycji, przejścia dla pieszych są remontowane tak, aby stały się jeszcze bezpieczniejsze. Nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem ze strony niektórych kierowców, ale warto pamiętać, że kierowcą się bywa, a pieszym jest każdy.

- Teraz przychodzi pora na kolejne przejście w mieście.Docierały do nas sygnały od mieszkańców Zagórza, że przejście w okolicy hali sportowej jest szczególnie niebezpieczne. Tuż obok znajduje się kilkanaście firm, duże osiedle, park, a także przystanki autobusowe. W tym miejscu widoczność pieszego jest ograniczona i dochodziło tutaj już do kilku, niebezpiecznych sytuacji, w których poszkodowany mógł być pieszy - mówi Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. - Co zmieni się na przejściu? Przede wszystkim zostanie doświetlone, będzie aktywne, a część chodnika w jego rejonie zostanie przebudowana. Zainstalowane zostaną urządzenia systemu automatycznego pomiaru prędkości, aby kierowca, ale też przechodnie wiedzieli, z jaka prędkością nadjeżdża samochód. Pojawi się także innowacyjny system STOP PHONE. Dzięki niemu, każdy kto będzie miał specjalną aplikację na swoim smartfonie, otrzyma ostrzeżenie o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych - dodaje prezydent.