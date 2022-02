Klimontów od nowa. Rusza przebudowa ul. Zapolskiej

Ruszają kolejne prace u zbiegu ulic Hubala-Dobrzańskiego, Zapolskiej i Gacka. Od 17 lutego wyłączony z ruchu będzie fragment ul. Zapolskiej.

Zanim ulica zostanie zamknięta, na odcinku od ul. Hubala-Dobrzańskiego do wjazdu na teren Centrum Pediatrii, wykonawca prac firma Ambet przygotuje tymczasowy parking. Dojazd do miejsc postojowych będzie możliwy od strony ul. Kraszewskiego.

Wykonawca utwardzi miejsce tymczasowego parkingu i udostępni go już w czwartek. Tego samego dnia planowane są pierwsze roboty na zamkniętej części ul. Zapolskiej. Firma rozpocznie frezowanie starej nawierzchni i rozbiórkę podbudowy, a następnie zajmie się przebudową sieci. Wszystkie roboty powinny zostać wykonane do połowy tego roku.

Planowana modernizacja układu drogowego przewiduje budowę ronda u zbiegu ulic Hubala-Dobrzańskiego, Zapolskiej i Gacka oraz rozbudowę ulicy Zapolskiej.

– Inwestycje, które w tym miejscu planujemy, mają na celu zwiększenie komfortu jazdy jak również podniesienie bezpieczeństwa. W Klimontowie znajduje się Centrum Pediatrii, każdego dnia przyjeżdżają tutaj rodzice z dziećmi z całego województwa. Do szpitala prowadzi bardzo wąska droga. Bywa, że pozostawione niezgodnie z przepisami samochody blokują dojazd do szpitala, nie tylko opiekunom małych pacjentów, ale też ambulansom. Po pracach do takich sytuacji nie powinno już dochodzić – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.