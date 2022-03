Nowy wykonawca przebudowy ul. Kukułek. Prace zostaną wznowione!

Prace przy ul. Kukułek zostaną wznowione. Po perturbacjach związanych z poprzednim wykonawcą za dalszą modernizację drogi odpowiedzialna będzie firma Silesia Invest. Dobra wiadomość jest też taka, że przebudowa obejmie więcej ulic.

Przypomnijmy, że prace w tym miejscu rozpoczęły się w końcu w styczniu 2021 r. Przebudowę – za 5,9 mln zł – miała zrealizować firma Junkobud sp. z o.o. ze Świętochłowic. Niestety niemal od początku inwestycji nie przebiegała ona tak jak powinna. Finał był taki, że firma zeszła z placu budowy i prace zostały wstrzymane. Miasto rozpisało nowy przetarg. Ostatecznie za dokończenie inwestycji odpowiadać będzie firma Silesia Invest. Wartość umowy to niemal 5,5 mln zł.

Inwestycja przy ul. Kukułek to przede wszystkim wybudowanie 1,7 km nowej jezdni, ułożenie podbudowy drogi oraz nowy asfalt, a także chodnik i oświetlenie.

– Mieliśmy tutaj niestety zamieszanie z tą inwestycją, ale liczymy, że to co złe w tej kwestii już za nami. Na pewno sytuacja nie mamy wpływu. Tak było w tym przypadku. Przepraszamy, że do takiej sytuacji doszło, ale nie była to wina miasta. Wracając do kwestii czysto technicznych. U niektórych kierowców nowa droga sprawia, że jeżdżą szybciej niż należy. Dlatego zadbamy o uspokojenie jazdy na tej drodze. W kilku miejscach pojawią się wyniesione skrzyżowania, co automatycznie spowoduje ograniczenie prędkości w ich rejonie – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.