59 wypadków i 1,5 tysiąca kolizji! Śląscy policjanci podsumowali minione ferie zimowe

Od 14 do 27 lutego w województwie śląskim prowadzone były działania "Bezpieczne ferie". Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w naszym regionie czuwała zwiększona liczba policjantów z prewencji i drogówki.

Podsumowanie ferii zimowych 2022

Podczas tegorocznych ferii na śląskich drogach doszło do 55 wypadków drogowych, w których rannych zostało 59 osób, a 4 na skutek odniesionych urazów zmarły. Wśród nich było także dwoje pieszych. Poza tym policjanci odnotowali 1585 kolizji. Porównując ten rok do ferii z ubiegłego roku, był to bezpieczniejszy okres na śląskich drogach. Ilość wypadków zmniejszyła się o 9, na drogach zginęły dwie osoby mniej, a rannych było o 5 mniej. Liczba odnotowanych kolizji również uległa zmniejszeniu o 318 zdarzeń.

Prowadząc działania "Bezpieczne ferie”, policjanci z drogówki w sposób szczególny zwracali uwagę na to, czy dzieci i młodzież były w prawidłowy sposób przewożone na zimowiska. Kontrolowano między innymi autokary, którymi podróżowały zorganizowane grupy. Wszystko po to, by wyeliminować najmniejsze nieprawidłowości i zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących.