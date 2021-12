Kierował samochodem mimo zakazu. Podczas kontroli zaproponował policjantom łapówkę

Sosnowieccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali mężczyznę, który podczas kontroli drogowej usiłował wręczyć im łapówkę w wysokości 400 złotych. Dodatkowo obiecał im jeszcze 1000 złotych. Próbował przekupić mundurowych, ponieważ przyłapali go, kiedy kierował autem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów.

69-latek chciał przekupić policjantów

Kierujący został zatrzymany do kontroli po południu na jednej z ulic dzielnicy Centrum. Szybko wyszło na jaw, że jadący autem 69-latek nie posiada uprawnień do kierowania, bowiem sąd orzekł wobec niego całkowity zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. To właśnie dlatego, by uniknąć odpowiedzialności za złamanie zakazu sądowego, mężczyzna wręczył policjantom 400 złotych jednocześnie obiecując, że da im jeszcze 1000 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty niestosowania się do orzeczonego zakazu, a także wręczenia i złożenia policjantom obietnicy korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwa może trafić do więzienia na 3 lata.