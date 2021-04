In vitro - od 14 kwietnia można składać wnioski

Około 160 par w latach 2021-2024 będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia in vitro w Sosnowcu. Poznaliśmy cztery kliniki, które w tym roku będą udzielały mieszkańcom miasta świadczeń medycznych z tego zakresu. Składanie wniosków rozpocznie się 14 kwietnia 2021 r. W bieżącym roku Programem objętych zostanie 40 par.

Przez cztery lata z pomocy skorzystało w mieście 139 par, urodziło się 23 dzieci i oczekiwane są kolejne narodzenia.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń, liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia.

Nowy program polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024” zawiera zmiany w porównaniu z poprzednimi cyklami. Są one wynikiem ewaluacji programu.

– To m.in.: wprowadzenie dodatkowego kryterium kwalifikacji do programu, tj. rezerwy jajnikowej. Z informacji przekazywanych przez realizatorów programu wynika, iż z roku na rok do programu przystępują pary z bardzo niską rezerwą jajnikową, skutkującą niewielką szansą na uzyskanie ciąży metodą zapłodnienia pozaustrojowego – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, odpowiedzialna m.in. za służbę zdrowia.