In vitro - znamy kliniki, które zrealizują program

Około 160 par w latach 2021-2024 będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia in vitro w Sosnowcu. Poznaliśmy cztery kliniki, które w tym roku będą udzielały mieszkańcom miasta świadczeń medycznych z tego zakresu. To kontynuacja polityki zdrowotnej wspierającej leczenie niepłodności.

- Podtrzymujemy wsparcie finansowe miasta i nadal rocznie będziemy przeznaczać około 200 tys. zł, a więc w sumie w latach 2021-2024 miasto wesprze pary starające się o własne potomstwo kwotą około 800 tys. zł - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Przez cztery lata z pomocy skorzystało w mieście 139 par, urodziło się 23 dzieci i oczekiwane są kolejne narodzenia. Realizacją programu w 2021 roku będą zajmowały się cztery kliniki, do których mieszkańcy będą się zgłaszać bezpośrednio.

– Pozostaje nam formalność, czyli podpisanie umów z klinikami. Myślę, że za dwa tygodnie zainteresowane osoby będą mogły się już zapisywać w wybranych klinikach - podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, odpowiedzialna m.in. za służbę zdrowia.

GynCentrum (lokalizacje do wyboru dla w sumie 12 par) Katowice ul. Żelazna 1, Częstochowa ul. Kozielewskiego 9, Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/49, Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 8a.

(lokalizacje do wyboru dla w sumie 12 par) Katowice ul. Żelazna 1, Częstochowa ul. Kozielewskiego 9, Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/49, Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 8a. Medi Partne r Katowice ul. Piotrowicka 83 (dla 11 par)

r Katowice ul. Piotrowicka 83 (dla 11 par) Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Kraków ul. Legendy 3 lok. 1 (dla 9 par)

Kraków ul. Legendy 3 lok. 1 (dla 9 par) Centrum BOCIAN (lokalizacje do wyboru dla w sumie 8 par) Białystok ul. Akademicka 26, Katowice ul. Dąbrówki 13, Warszawa ul. Stawki 2a.

Nowy program polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024” zawiera zmiany w porównaniu z poprzednimi cyklami. Są one wynikiem ewaluacji programu.

– To m.in.: wprowadzenie dodatkowego kryterium kwalifikacji do programu, tj. rezerwy jajnikowej. Z informacji przekazywanych przez realizatorów programu wynika, iż z roku na rok do programu przystępują pary z bardzo niską rezerwą jajnikową, skutkującą niewielką szansą na uzyskanie ciąży metodą zapłodnienia pozaustrojowego – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, odpowiedzialna m.in. za służbę zdrowia.

Jednocześnie w nowym programie znalazł się zapis umożliwiający zmianę kryterium wieku (aktualnie dotyczy kobiet w przedziale 23-40 lat) w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnionego przez podmiot realizujący program.

- W latach poprzednich występowały sytuacje, gdy o udział w programie chciała ubiegać się kobieta poniżej 23. roku życia ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – dodaje Jedynak.

Do programu wprowadzono dodatkowe interwencje, m.in. poradnictwo medyczne oraz punkcję pęcherzyków jajowych. Wprowadzono zasady przechowywania zarodków na wypadek zakończenia działalności biobanku oraz po upływie 20 lat ustawowego obowiązku kriokonserwacji.

Zmian w programie jest więcej

- Założenia programu będą odpowiadały obowiązującym realiom leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – zapewnia Jedynak.

- W 2016 roku, ze względu na zakończenie finansowania procedur in vitro w ramach rządowego programu, zdecydowaliśmy się na wdrożenie miejskiego programu, który działał od 2017 roku – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Program adresowany był do 160 par - 40 rocznie.