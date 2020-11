800 tys. zł na kolejny cykl dofinansowania do leczenia in vitro

Około 160 par w latach 2021-2024 będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia in vitro w Sosnowcu.

Miasto będzie kontynuowało program polityki zdrowotnej wspierający leczenie niepłodności. Z dotychczasowej pomocy skorzystało w mieście 139 par, urodziło się 23 dzieci, a oczekiwane są kolejne narodziny.

Nowy program polityki zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024" zawiera zmiany w porównaniu z poprzednimi cyklami. Są one wynikiem ewaluacji programu.

– To m.in.: wprowadzenie dodatkowego kryterium kwalifikacji do programu, tj. rezerwy jajnikowej. Z informacji przekazywanych przez realizatorów programu wynika, iż z roku na rok do programu przystępują pary z bardzo niską rezerwą jajnikową, skutkującą niewielką szansą na uzyskanie ciąży metodą zapłodnienia pozaustrojowego – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, odpowiedzialna m.in.: za służbę zdrowia.