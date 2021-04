„Blisko domu, a ciekawie” wystawa fotografii

Zagłębiowska Mediateka zaprasza na wystawę fotograficzną „Blisko domu, a ciekawie”, na której zaprezentowane zostaną najciekawsze turystycznie i krajoznawcze (aczkolwiek to wybór subiektywny) obiekty oraz miejsca z okolic Zagłębia Dąbrowskiego.

To rekomendacja Mediateki na czas pandemii – wycieczki krótkie i dłuższe, piesze i rowerowe, w miejsca bliskie, może już znane, ale nie do końca poznane. Wystawę można oglądać od 12 kwietnia do 24 maja 2021 w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, w godzinach otwarcia placówki. Wstęp wolny!

W myśl zasady „cudze chwalicie, swego nie znacie” organizatorzy zapraszają na wędrówkę przez Sosnowiec, Będzin, Sławków, Pilicę, Morsko i inne okoliczne miejscowości, wyprawę pełną ciekawostek i legend. Gdzie kręcony był netflixowski „Wiedźmin”? Co stało się z piaskiem przyniesionym znad Bałtyku przez diabły? Kto straszy w Pieskowej Skale? Gdzie kąpał się John Malkovich? Na te i inne pytania odpowiedzi można znaleźć na prezentowanej w Sosnowcu wystawie. Część eksponowanych fotografii pochodzi ze zbiorów regionalnych działu Zagłębiana.

Kuratorki wystawy – dr Magdalena Boczkowska, Aneta Śnieg

Aranżacja plastyczna – Alicja Ludwichowska