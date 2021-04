Miasto nadal rozdaje darmowe maseczki

250 tysięcy maseczek rozdanych w zaledwie dwa dni to efekt działań mobilnych punktów utworzonych przez OSP Cieśle, OSP Porąbka i Miejską. Maseczki trafiły do Sosnowca z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Maseczki będą rozdawane do wyczerpania zapasów. W magazynach nadal jest ich ok. 550 tysięcy.

Mobilne punkty wystartowały w piątek 9 kwietnia. Strażnicy Miejscy oraz OSP Cieśle i Porąbka czekali na mieszkańców m.in.: przy ulicy Baczyńskiego, Słonecznej, Saturnowskiej, Podjazdowej, Moniuszki, Hallera, Lotników, Żytniej i Będzińskiej. Mobilne punkty nadal będą działały.

Stałe punkty będą gównie działały od poniedziałku do piątku, ale są też takie, w których będzie można odebrać maseczkę w sobotę. 800 tysięcy maseczek trafiło do Sosnowca z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i będą rozdawane do wyczerpania zapasów.