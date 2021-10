Heliosowy zawrót głowy!

Najbliższy piątek to aż cztery premiery, a wśród nich: dwie dla najmłodszych widzów, nowość z gatunku science fiction oraz doskonałe kino akcji. Filmowe emocje sięgną zenitu, a podsycą je inne mistrzowskie obrazy, a także projekty specjalne Heliosa, w ramach których widzowie zapoznają się z crème de la crème wielkiego ekranu.

"Rodzina Addamsów 2"

"Rodzina Addamsów 2"? „Ale my nie widzieliśmy części pierwszej” Spokojnie! Poczucie humoru, doskonałe dialogi i wpadająca w ucho muzyka sprawią, że produkcję tę można obejrzeć od razu, a „jedynkę” nadrobić w późniejszym terminie. Wybuchy śmiechu gwarantowane – zarówno u młodszych widzów, jak i u dorosłych kinomanów.

"Ron Usterka"

Drugą premierową propozycją familijną będzie natomiast "Ron Usterka". Historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty, i tytułowego Rona, jego nowego, chodzącego i mówiącego robota, który ma być jego „najlepszym przyjacielem z pudełka” to szereg przezabawnych perypetii, dzięki którym chłopiec i robot odkryją prawdziwą przyjaźń.

"Ainbo - Strażniczka Amazonii"

Na najmłodszych kinomanów czeka również animacja "Ainbo - Strażniczka Amazonii". Tytułowa dziewczynka dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię nie jest jedynym na świecie. Ainbo musi obronić swój lud przed chciwością i zniszczeniem.

"Diuna"

22 października, to także długo wyczekiwana premiera filmu "Diuna". To epicka opowieść pełna przygód Paula Atreidesa. Temu genialnemu młodemu człowiekowi pisane jest niesamowite przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć, najpierw jednak musi udać się na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Tam wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji, która wyzwala w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach...

"Venom 2: Carnage"

"Venom 2: Carnage" – oto kolejna propozycja z gatunku SF. Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddiem Brocku, którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia – Venomem. W drugiej części poznamy Carnage’a. To zdecydowanie jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela. Reżyserem produkcji jest Andy Serkis.

"Furioza"

Czwarta premiera i niezwykle mocne uderzenie to tytuł "Furioza", ze znakomitym Mateuszem Damięckim w roli głównej. Partnerują mu Weronika Książkiewicz i Mateusz Banasiuk, przybliżając widzom wspólnie świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia, świat kibiców – ultrasów, chuliganów i kobiet, które pozostają z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na relacjach gangsterów, dziennikarzy, a także agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.

"Nie czas umierać"

Na wielbicieli kina akcji osadzonej poza granicami Polski wciąż czeka natomiast produkcja "Nie czas umierać" – najnowsze przygody Jamesa Bonda, w których nie zabraknie pięknych kobiet, szybkich samochodów, najnowszej technologii i Daniela Craiga oczywiście. Fanom Wojciecha Smarzowskiego nie może umknąć tytuł „Wesele” – obraz wciskający w kinowy fotel od pierwszego kadru. Niechlubne karty historii mieszające się z teraźniejszą Polską w połączeniu z wyśmienitą grą aktorską stanowią gwarancję najlepszego wyboru.

"Polański, Horowitz. Hometown"

W ramach Kina Konesera Helios zaprasza na niesamowity wieczór. 25 października wyświetlony zostanie dokument "Polański, Horowitz. Hometown". Fotografik Ryszard Horowitz i reżyser Roman Polański wędrują po Krakowie śladami swoich wojennych doświadczeń. Przemierzają uliczki Kazimierza oraz dawnego getta, zaglądają do mieszkań, w których spędzili chłopięce lata, wspominają tych, których już nie ma, ale także tych, dzięki którym przeżyli zagładę. Film jest barwną opowieścią o dzieciństwie, przyjaźni, wspólnym losie i o miejscu, które mimo upływu czasu nadal pozostaje ich domem.

"Mistrz"

28 października, emocje nie zdążą ostygnąć, ponieważ Kultura Dostępna przygotowała propozycję nie do odrzucenia. Film "Mistrz" przybliży historię legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy’ego" Pietrzykowskiego, który zdobył tytuł mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W roli głównej zobaczymy rewelacyjnego Piotra Głowackiego.

Nocny Maraton Filmowy - "Halloween"

Końcówka miesiąca to idealny moment na wybranie się na Nocny Maraton Filmowy o mocno okolicznościowym tytule „Halloween”. Dni 29 i 31 października przyniosą propozycje dwóch zestawów przerażających produkcji. "Podróże", "Censor", "Dom nocny", "Straszne historie", "Ty jesteś następna", "Candyman", "Tylko nie zaśnij" oraz "Halloween" – do wyboru, do horroru!

